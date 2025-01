「鼻子是艺术！」《我的完美秘书》第5集彩蛋TXT杋圭！姜代表真的要迷上刘室长了～

第4集Ending让观众心痒痒、狂敲碗下一集的《我的完美秘书》,昨晚(17日)总算等到第5集!除了大家期待已久的代表与秘书粉红泡泡外,还有TXT杋圭惊喜客串!?

先说TXT(TOMORROW X TOGETHER)杋圭客串是怎么回事,就算此集姜智允(韩志旼 饰)和刘恩浩(李浚赫 饰)多让人心空、「Love Cut」不到18小时破35万观看,但X讨论度最高的还是杋圭!剧中姜智允看著刘恩浩发呆,一听到罗圭林代理(尹佳怡 饰)和吴庆花组员(徐惠媛 饰)说「鼻子是艺术」马上同意,岂知她们在讲别人,讲的就是杋圭!



粉丝MOA们激动的转发相关贴文并贴出杋圭更多帅照,还有人提到第3集曾用过杋圭翻唱过的ADOY〈Wonder〉原曲当插曲,猜测导演或制作人中有人是粉丝,还有人发现杋圭和男主角李浚赫生日都是3月13日。



#私の完璧な秘書 3話の曲…超私好み

(TXTのボムギュがカバーしたなんて彼センスいいわ~)

このシティポップバンドを発見できてめちゃ嬉しい

Obsessed with this band after hearing their song in Ep.3. So happy I found #ADOY#Wonder #아도이 #LoveScout #나의완벽한비서 pic.twitter.com/R39TSyIpcc