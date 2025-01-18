「鼻子是艺术！」《我的完美秘书》第5集彩蛋TXT杋圭！姜代表真的要迷上刘室长了～

第4集Ending让观众心痒痒、狂敲碗下一集的《我的完美秘书》，昨晚（17日）总算等到第5集！除了大家期待已久的代表与秘书粉红泡泡外，还有TXT杋圭惊喜客串！？

先说TXT（TOMORROW X TOGETHER）杋圭客串是怎么回事，就算此集姜智允（韩志旼 饰）和刘恩浩（李浚赫 饰）多让人心空、「Love Cut」不到18小时破35万观看，但X讨论度最高的还是杋圭！剧中姜智允看著刘恩浩发呆，一听到罗圭林代理（尹佳怡 饰）和吴庆花组员（徐惠媛 饰）说「鼻子是艺术」马上同意，岂知她们在讲别人，讲的就是杋圭！



粉丝MOA们激动的转发相关贴文并贴出杋圭更多帅照，还有人提到第3集曾用过杋圭翻唱过的ADOY〈Wonder〉原曲当插曲，猜测导演或制作人中有人是粉丝，还有人发现杋圭和男主角李浚赫生日都是3月13日。



而关於第5集情节，一开始便接续让观众心痒痒的a href=" ‎第4集Ending<‎/a>，马上揭晓姜智允没能(?)做什么事，只是又睡著倒在刘恩浩肩膀上，不过刘恩浩伸手揽住了姜智允。姜智允醒来后不记得全貌但很介意，纠结很久终於对刘恩浩说出口：「你为什么装做不知道？你记得那些事？」刘恩浩：「你希望我记得哪些事？」姜智允：「那就当作你没来过。」



某天小星（奇昭侑 饰）在学校过夜，刘恩浩难得不用顾小孩，徐美爱理事（李尚熙 饰）等人打算到刘恩浩家吃饭，也约了姜智允，结果只有姜智允到。姜智允独自在刘恩浩家感到很尴尬，但美味地饱餐一顿后睡著。隔天早上，刘恩浩和姜智允像做了亏心事一样逃离家，姜智允反应过来才问刘恩浩：「我们有做什么吗？我们又没有牵手，不过是吃完饭后睡――」结果电梯打开就撞见郑秀贤（金允慧 饰）带小星和书俊（金泰彬 饰）回来。



没有牵手吗？后续画面揭晓，刘恩浩听见姜智允做恶梦后，可是牵著她的手在她身旁一起睡了……这集官方剪辑的爱情线精华「Love Cut」破35万观看！网友看著两人粉红泡泡直呼「只能继续看下去了」、「不接吻比接吻更悸动」，也有人笑说「从浪漫剧变成情境喜剧根本传奇」。



下集预告姜智允真的要迷上刘恩浩了，她又望著刘恩浩愣住，心想：「完蛋了。」抢先看影片，姜智允认为也许是刘恩浩家的沙发太好睡，查了查后干脆打电话问，打了又反悔，对方回拨后，她接起来就装不清醒(?)。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻