《比天堂还美丽》抢先看片段再引震惊：小絮竟想取代李海淑？ ！挨批「三流狗血出轨剧」，本周大结局如何收尾成焦点

Netflix剧集《比天堂还美丽》上周播出第10集，居然出现小絮（韩志旼 饰）和高乐俊（孙锡久 饰）的吻戏，回忆里的两人看起来就像一对甜蜜情侣，令很多观众感到惊讶和困惑。 今早公开的第11集抢先看影片，内容更加惊掉下巴...

影片中，小絮抱住乐俊，悲伤无助地问：「如果我消失，乐俊会幸福吗？ 我问你爱不爱我，你为何不回答？ 因为你不爱我吗？」小絮突然语气一变，阴暗狠毒地说：「我想对一无所知的老板全盘托出，让她和我一样痛苦。」乐俊也露出难过的表情。



小絮继续倾吐心声：「昨晚我有一个非常糟糕的想法。 既然不可以是三个人，必须是两个人，也许应该我退出吧。 但如果是老板退出，也一样会变成两个人，不是吗？」镜头一转，李海淑躺在沙发睡觉，小絮经过时突然心有所想，拿起枕头一步步靠近沙发，似乎暗示小絮打算除掉李海淑、取而代之。



很多观众对这样的剧情感到愤怒不解：「完全可以成为一部优秀剧集，为什么要拍成三流狗血不伦剧？」「即便韩志旼真的是年轻的金惠子，也不该拍得这么像出轨吧？」「本以为是《良善之地》，结果竟是《惧裂（完美物质）》」「为什么要用如此优秀的演员拍狗血剧？」「丈夫也太垃圾了，出轨怎可以上天堂？」「在天堂出轨不会收到葡萄吗？」「一开始宣传成温暖疗愈的喜剧，结果变成这样kkk」「这里真的是天堂吗？」「编剧是不是想说，不管现世再怎么糟糕，都比天堂好？」「原来比天堂还美丽的地方就是现世啊」。



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