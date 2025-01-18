「鼻子是藝術！」《我的完美秘書》第5集彩蛋TXT杋圭！姜代表真的要迷上劉室長了～

第4集Ending讓觀眾心癢癢、狂敲碗下一集的《我的完美秘書》，昨晚（17日）總算等到第5集！除了大家期待已久的代表與秘書粉紅泡泡外，還有TXT杋圭驚喜客串！？

先說TXT（TOMORROW X TOGETHER）杋圭客串是怎麼回事，就算此集姜智允（韓志旼 飾）和劉恩浩（李浚赫 飾）多讓人心空、「Love Cut」不到18小時破35萬觀看，但X討論度最高的還是杋圭！劇中姜智允看著劉恩浩發呆，一聽到羅圭林代理（尹佳怡 飾）和吳慶花組員（徐惠媛 飾）說「鼻子是藝術」馬上同意，豈知她們在講別人，講的就是杋圭！



粉絲MOA們激動的轉發相關貼文並貼出杋圭更多帥照，還有人提到第3集曾用過杋圭翻唱過的ADOY〈Wonder〉原曲當插曲，猜測導演或製作人中有人是粉絲，還有人發現杋圭和男主角李浚赫生日都是3月13日。



而關於第5集情節，一開始便接續讓觀眾心癢癢的a href=" ‎第4集Ending<‎/a>，馬上揭曉姜智允沒能(?)做什麼事，只是又睡著倒在劉恩浩肩膀上，不過劉恩浩伸手攬住了姜智允。姜智允醒來後不記得全貌但很介意，糾結很久終於對劉恩浩說出口：「你為什麼裝做不知道？你記得那些事？」劉恩浩：「妳希望我記得哪些事？」姜智允：「那就當作你沒來過。」



某天小星（奇昭侑 飾）在學校過夜，劉恩浩難得不用顧小孩，徐美愛理事（李尚熙 飾）等人打算到劉恩浩家吃飯，也約了姜智允，結果只有姜智允到。姜智允獨自在劉恩浩家感到很尷尬，但美味地飽餐一頓後睡著。隔天早上，劉恩浩和姜智允像做了虧心事一樣逃離家，姜智允反應過來才問劉恩浩：「我們有做什麼嗎？我們又沒有牽手，不過是吃完飯後睡──」結果電梯打開就撞見鄭秀賢（金允慧 飾）帶小星和書俊（金泰彬 飾）回來。



沒有牽手嗎？後續畫面揭曉，劉恩浩聽見姜智允做惡夢後，可是牽著她的手在她身旁一起睡了……這集官方剪輯的愛情線精華「Love Cut」破35萬觀看！網友看著兩人粉紅泡泡直呼「只能繼續看下去了」、「不接吻比接吻更悸動」，也有人笑說「從浪漫劇變成情境喜劇根本傳奇」。



下集預告姜智允真的要迷上劉恩浩了，她又望著劉恩浩愣住，心想：「完蛋了。」搶先看影片，姜智允認為也許是劉恩浩家的沙發太好睡，查了查後乾脆打電話問，打了又反悔，對方回撥後，她接起來就裝不清醒(?)。



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