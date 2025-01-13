秘書太帥太體貼副作用！《我的完美秘書》第4集竟然停在這！收視飆至11.3%！

韓志旼與李浚赫主演的《我的完美秘書》首週全韓收視率僅5.2%、6.5%，第3集衝至10.5%後，第4集再飆至11.3%續佔同時段第一名節目之位！且結尾引發熱烈討論！

*回顧上一集：‎〈韓志旼&李浚赫新劇《我的完美秘書》第3集收視率破10！網讚男女主顏值高、劇情舒適、化學反應超心動〉‎

第2集劉恩浩（李浚赫 飾）這完美秘書最令人心空的，莫過於數次伸手護著姜智允（韓志珉 飾）要撞上的頭；第3集劉恩浩阻止替姜智允上錯車、替姜智允貼OK繃都有更多肢體接觸；第4集劉恩浩見姜智允的領子沒拉好便喊了聲「失禮」後伸出手幫她整理，還當黑騎士把酒搶來喝……最爆炸的是……



劉恩浩看著姜智允喝醉睡在辦公室，認為不能丟下她，便坐下來一起睡。姜智允迷迷糊糊醒來，看著劉恩浩的臉忍不住伸手觸摸，劉恩浩被她弄醒。「真帥……劉恩浩……」姜智允呢喃，臉向劉恩浩越靠越近……



下集預告，姜智允醒來後身邊沒人，搞不清楚是夢還是現實，劉恩浩也沒承認，姜智允後來再問：「你為什麼裝不記得聚餐那天發生的事？你記得哪些事？」劉恩浩回答：「妳希望我記得哪些事？」



YouTube已有剪輯影片破10萬觀看，網友留言「李浚赫演愛情劇讓我的生活品質提高了，真的很幸福」、「快點親親然後交往吧」、「看著李浚赫的嘴唇真心動」、「像一束光一樣久違的悸動，李浚赫❤」、「怎麼等得了一週」、「下週快來，預告片太瘋狂了」、「韓志旼細膩的演技太棒了，邊感嘆邊看的」、「心臟跳得好厲害啊感謝，替我死去的心做CPR」……等等。

而Naver TV‎相關影片罕見地吸引百則留言討論劇情，如「想知道是誰先有好感了，智允還是恩浩啊，是誰」、「男女主角兩人好好看，漆黑的夜晚兩個人在一起本身就誘發心動」、「真的是非常俐落又讓人心動的戲劇，一直重播」、「好久沒那麼讓人緊張了，感謝！選角大發」、「李浚赫演員真的❤最近要瘋了，為什麼現在才拍浪漫喜劇」、「韓志旼的演技也很突出啊」、「到底有沒有接吻？？？為什麼停在這裡？」……等等。

《我的完美秘書》電視收視有望再漲，OTT的部分，韓國wavve僅輸給人氣綜藝《我獨自生活》；韓國Netflix登上第一，勝過《魷魚遊戲2》及孔曉振與李敏鎬的大作《問問星星吧》；台灣Hami Video同為第一；香港Netflix僅次《魷魚遊戲2》。



可惜的是，昨（12）日有網友發現《我的完美秘書》咸俊浩導演正是五年前MBC踢爆的「酒後施暴的SBS戲劇部門PD」‎，此往事被掀出後延燒中，已有些網友表示知情後不想看《我的完美秘書》了。

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