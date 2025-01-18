李瑞镇&罗PD再启程！《李瑞镇的纽约纽约》第三季讨论中

演员李瑞镇与罗暎锡PD可能再次携手展开纽约之旅！

稍早有媒体报导称，李瑞镇与罗暎锡PD预计於今年3月前往纽约，为《李瑞镇的纽约纽约》第三季进行拍摄。 然而，罗PD与tvN方面对此消息并未正面确认，罗PD：「的确谈过《李瑞镇的纽约纽约》第三季的制作，但目前尚未有任何具体决定。」

《李瑞镇的纽约纽约》是纽约大学毕业的李瑞镇与罗暎锡PD一同前往纽约，探访当地美食、电影及艺术的一档节目。 该节目最初於2020年在tvN综艺《星期五星期五晚上》中以单元形式首次亮相，凭藉其独特魅力推出了第二季，并於2023年通过YouTube平台「频道十五夜」播出，深受观众喜爱。



第二季中，李瑞镇与罗暎锡PD走访了美国的在地特色餐厅，还探访了李瑞镇学生时代的校园与街区，带来满满的回忆杀。 他们还与演员郑裕美一同观赏了美国职棒（MLB）比赛，见证了「超级明星」大谷翔平的精彩表现。

如果第三季成行，这将是李瑞镇与罗暎锡PD时隔约两年再次合作。 他们曾携手打造《三时三餐》、《花漾爷爷》、《尹食堂》、《尹Stay》等人气节目，被视为韩国综艺界的「黄金组合」，每次合作都能获得观众的高度关注与喜爱。

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