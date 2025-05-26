金惠子&孙锡久&韩志旼也难救！《比天堂还美丽》大结局遭韩网吐槽「史上最烂」：这一世老公做错什么？ 隐退之作不该如此

JTBC剧集《比天堂还美丽》昨晚迎来大结局，虽然收视率刷新播出以来最高记录8.3%，但观众评价很难说是全部正面。

《比天堂还美丽》讲述李海淑（金惠子饰）因为丈夫的一句话而决定以80多岁高龄姿态来到天堂，遇到重返30多岁年轻模样的丈夫高乐俊（孙锡久饰），以及突然闯入他们生活的神秘女子小絮（韩志旼 饰），在天堂、地狱、人间发生了一系列故事。 预告片和开播初期给人感觉是温馨疗愈向，但随著小絮、狗狗等相关剧情大量加入，逐渐令观众感到混乱。



*以下内容包含大结局关键情节！



《比天堂还美丽》本周更新了最后两集11和12集，小絮真实身份终於揭晓，居然并不是人类，而是李海淑年轻时因失去儿子而产生的强烈情绪发生了拟人化（类似电影《脑筋急转弯（玩转脑朋友）》的设定），最终在获得儿子的原谅和安慰之后消失。 高乐俊得知已经和李海淑做了23世的夫妻，每一世都令李海淑很辛苦，所以决定不和李海淑一起转世。 李海淑在没有高乐俊的情况下度过一生、拥有了多位家人，临终时看到高乐俊现身，表示还是希望和他在一起。



这样的结局走向让很多观众感到无语，来看一下韩网吐槽：

1. 史上最烂结局，编剧封笔吧

2. 荒谬又混乱

3. 海淑这一世的丈夫做错了什么？

4. 这次海淑不仅有子孙后代，还住在条件很好的单人病房，看起来转世后和老公一起过得超级好。 结果最后高乐俊来接她时，两个人却缠缠绵绵的，真的超诡异

5. 上辈子的老公在天堂里看著我跟别的男人结婚生子？

6. 如果世上真有神明，应该不会让我看到这种剧

7. 上辈子造了恶业，这辈子就要成为儿童暴力的受害者？

8. 狗狗戏份太多，真的够了

9. 我追到最后就是想看究竟能糟糕到什么程度

10. 也就比《问问星星吧》《智异山》好一点点

11. 不带脑子看的话还是有趣的，代价是会一起变傻

12. 还没看的人可以不要看了，浪费时间

13. 都是很有好感的演员，但剧情差劲到不看也无妨的程度

14. 曾写出《耀眼》的编剧怎么能写出这部剧？

15. 金惠子说考虑到年龄状况，这部剧可能会成为人生中最后一部作品

16. 这不会是她的隐退之作吧？



当然也有人持正面态度：

1. 很棒的剧集，又感动又有趣

2. 提醒我们珍惜当下和缘分

3. 比天堂更美丽的就是与心爱之人共同度过的此刻

4. 演员们的出色表现拯救了这部剧

5. 金惠子辛苦了，真的是很有人情味的演员，希望她健康长寿。



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