NCT WISH缺席SMTOWN洛杉矶演唱会，竟因签证没办下来！粉丝已落地机场心情崩溃
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NCT WISH缺席SMTOWN洛杉矶演唱会，竟因签证没办下来！粉丝已落地机场心情崩溃

KPOP   2025年5月10日   星期六16:49   Sani  

（封面图源：FB@NCTWISH.smtown）

SM娱乐今日发布公告称，男团NCT WISH因签证延误无法参加明晚的洛杉矶家族演唱会「SMTOWN LIVE 2025 in L.A.」。

SM娱乐通过SMTOWN X（前Twitter）帐号贴出公告，表示公司已完成为取得演出签证所需的所有程序，包括提交文件及面试等，但由於出现预料之外的签证审核延迟，最终未能成功取得签证。
（图源：FB@NCTWISH.smtown）

SM娱乐称目前仍难以掌握审核延误的确切原因，尽管已尽最大努力尝试解决问题，但最终未能获得签证，对粉丝们深感抱歉。

虽然在SM娱乐立场是「努力争取到最后一刻」，但站在粉丝角度，演出前一天才被宣布取消，意味著机票酒店都要打水漂。 有粉丝在X发声称已抵达美国才得知取消，惊愕道：「不要开玩笑了，我刚落地机场...」

NCT WISH成员早前也透露因为是第一次去美国和墨西哥演出而感到期待，确定取消后只能通过粉丝沟通app表达歉意。

此外，「SMTOWN LIVE 2025」是SM娱乐为庆祝成立30周年举行的家族联合巡回演唱会，今年1月以首尔高尺巨蛋为起点，昨晚（5月9日）已在墨西哥城顺利开唱，将於美国时间11日在洛杉矶与当地粉丝见面，接下来将在6月28日英国伦敦、8月9日日本东京演出。

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