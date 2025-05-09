CLOSE YOUR EYES亚洲巡回台北站6月登场！出道曲横扫音放冠军、主打歌破2300万点阅，台北场票价正式公开

韩国人气新生代男团CLOSE YOUR EYES，出道专辑《ETERNALT》正式登场，气势如虹！主打歌〈All My Poetry〉MV在YouTube突破2,300万次观看之外，更连续拿下韩国两大音放节目「THE SHOW」、「MUSIC BANK」冠军，展现超强话题性与爆发力，而首次亚洲巡回见面会即将开跑，台北站将於6月28日在台北国际会议中心举行，主办单位将陆续公告售票、福利、周边商品等相关细节。

CLOSE YOUR EYES透过JTBC选秀节目《PROJECT 7》诞生的实力派团体，团名象徵著不仅是用眼睛看，更能以耳朵感受的说服力音乐，并寄托著成为粉丝心中理想偶像的期许。首张专辑《ETERNALT》由代表「永恒」的ETERNAL与「时间」的TIME字首T结合而成，寓意著想与粉丝共度永远时光的真挚心意。凭藉著强大音乐实力与爆发力十足的舞台表现，他们迅速在歌坛展露头角，出道短短6天便於《THE SHOW》（SBS M）夺下音乐节目一位，随后也在《MUSIC BANK》（KBS）连续称霸。

CLOSE YOUR EYES将於於5月24、25日在首尔举办首次粉丝见面会《CLOSER MOMENTS》，接续将於6月1日横滨、14日大阪、21日香港与28日台北等地展开亚洲巡回。台北站票价为新台币5800、4800、3800元等三种，见面会门票将於5/20中午12:00於年代售票系统正式开卖，更多详情请锁定和协整合行销官方社群专页。

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