【韩网热门】罗人友兵役被免后首次公开亮相：抱歉，无法公开病名！韩网舆论风向转变：放过他吧

9日，演员罗人友出席了电视剧《加州汽车旅馆》的制作人发布会，这是他自「免除兵役」争议以来首次公开亮相。

*相关内容：新作品《加州汽车旅馆》公开在即！男主角罗人友确认免除兵役

对於该争议，罗人友表示：「「其实在拍摄《加州汽车旅馆》（《Motel California》）时，关於免除兵役的新闻出来了，我处於非常忙乱的状态，拍摄结束后才接到通知。 当时已经很晚了。 这是一个敏感问题，我必须快速做出决定，最终我选择了沉默。 我认为大家喜欢我，是因为我阳光、充满活力、积极的一面。 我没有办法展现自己艰难、痛苦的一面，所以我总是保持明亮、夸张，尽力表现出来。 我不能透露个人的病情，但我真心希望大家能够接受真实的我，所以我选择了诚实地告诉大家。」

韩国网友评论：

1. 记者为什么要问这些，他是一个病人啊

2. 对，没必要说，一定要知道的人才是最奇怪的

3. 这是他的私事，别人没必要知道

4. 免兵役就免了呗，非要闹出争议来吗？

5. 本人都那么说了，别再问了吧

6. 放过他吧，肯定有难言之隐才不说的啊，生病的人为什么一定要公开自己生病了呢？ 本来就是按照流程被免除的兵役

7. 可能真的说不出口啊，我也不好意思告诉亲朋好友我的病名

8. 我也不好奇，根本不想知道

9. 兵务厅又不吃吃白饭了，如果能服替代役的话，会让他去服替代役啊

10. 他运气不好，爆发的时期和宋旻浩事件在一起

11. 作为艺人也有权利不公开自己的病名啊

12. 太无理了，为什么一定要追问病名呢

13. 所以你知道病名要做什么呢？

14. 因为生病而被免除兵役的话，兵务厅肯定会检证啊，外人非得知道具体名称吗？

15. 他又没做错任何事情，太可惜了

16. 你们该揪著不放的应该是宋旻浩这种人

17. 他自己都说了想要展现明朗快乐的一面，为什么非得深挖啊，而且民众也不想知道

18. 老实说个人信息因为服役的问题很轻易就被泄露了出来

19. 我们一点都不好奇，你继续演戏就好，加油

20. 病名是多么敏感的事情啊，为什么要告诉外人

21. 反应确实因人而异，不过这位演员幸好没有受到太多的恶评。 有些人即使强行曝光了病名，看起来一切正常，还是会被嘲笑，甚至会质疑为什么服替代役，问如果得了这种病怎么继续在娱乐圈生活，闹得沸沸扬扬。 而这里的评论反应都很正常，真让人惊讶。 公益判定并不是犯罪，也没有必要非要公开个人隐私，留言里的反应才是对的。

22. 无法理解这件事情为什么会引发争议

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