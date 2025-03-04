BTOB约你去「MELympic」 一起展现奥运精神

好消息，BTOB 的成员徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel 将在出道 13 周年纪念日与粉丝Melody见面。

BTOB COMPANY 透过香港官方宣布，木火娱乐主办《2025 BTOB FAN-CON '3,2,1 GO! MELympic'》的海报，并宣布4月25, 26日将会再临香港举办见面会！

这次的海报於体育场的田径跑道拍摄，展现 BTOB 阳光活力灿烂笑容，活动主题为「MELympic」，结合了粉丝名「MELODY」和「Olympic（奥林匹克）」两个词的创意名称，BTO将为粉丝们精心准备的一场专属「粉丝奥运会」。活动中将呈现丰富多元的演出以及趣味的互动挑战环节，亦传递著奥林匹克团队合作精神，相信这将是一场充满欢笑与竞技的美好时光，与MELODY同庆13 周年纪念日。活动也特别准备了多项独家粉丝福利，包括团体合照、观看彩排、以及签名海报与签名拍立得等，让MELODY可以满载而归。

2025 BTOB FAN-CON【3,2,1 GO! MELympic】in Hong Kong 将於4月25日 (五) 及 26日 (六) 晚上8点在 AXA 安盛创梦馆 (AXA Dreamland) 举行！有关票务及演唱会详情，请密切留意 @about_now_ent 社交平台公布❤️





2025 BTOB FAN-CON【3,2,1 GO! MELympic】in Hong Kong

日期〡2025年4月25日 (五) - 26日 (六)

时间｜下午8时正

场地〡AXA 安盛创梦馆 (AXA Dreamland), 西沙 GO PARK

票价〡HKD$1488 / $1188 / $988 （全场坐位）

门票於3月13日 11AM KKTIX 公开发售

相关活动讯息请密切留意 木火娱乐 @about_now_ent 社交平台。

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