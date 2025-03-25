偶像转型演员的成功CP！新剧《鬼宫》BTOB陆星材&宇宙少女苞娜，从初恋到冤家 上演极致混乱的三角关系

SBS全新古装剧《鬼宫》中，陆星材与苞娜（金知妍）的关系在初恋与冤家之间来回穿梭，预告将展开一场极致混乱的纠葛，而官方也公开了一组极端反差的双人剧照，引发观众期待。

将於4月接档《宝物岛》播出的SBS全新金土剧《鬼宫》讲述拒绝接受灵媒命运的巫女「汝里」（苞娜 饰），与被困在汝里初恋「尹甲」身体里的恶神「姜哲」（陆星材 饰）相遇后，与对王室怀有怨恨的「八尺鬼」展开纠葛，从而引发一场灵魂与肉身错乱交缠的奇幻夺身罗曼史。





该剧是由执导过《哲仁王后》《最佳李纯信》《王的面孔》等作品，以精彩叙事备受信赖的尹成植导演，携手曾撰写《王的面孔》《无理的前进》的尹秀晶编剧，共同打造的全新题材。主要演员有陆星材、苞娜、金智勋（饰演君主：李成）这三人组成新鲜且富有魅力的组合，让观众们相当期待。



其中，陆星材将饰演温柔聪慧的翩翩公子「尹甲」，但同时也是被恶神「姜哲」附身后，展现出超凡脱俗搞怪气质与「天下独尊」强大气场的角色；而苞娜则饰演知名巫女家族唯一的孙女「汝里」，拥有出色的灵能力，但她拒绝接受巫女命运，选择成为专注制作眼镜的工匠，展现独立又温暖的魅力。



此次公开的双人剧照，更是预告了尹甲与汝里那充满戏剧性的命运。在其中一张剧照中，尹甲与汝里站在街道一角，深情对视，营造出浪漫氛围。身穿淡紫色道袍的尹甲以温柔目光凝视著汝里，而汝里则露出灿烂的笑容，洋溢著初恋的悸动感。



然而，另一张剧照则展现出180度反转的氛围，让人更添好奇。这张剧照中的尹甲已经被姜哲附身，原本纯情的眼神转变为充满狡黠与恶作剧意味的表情，展现出截然不同的气质。而与他对视的汝里，也不再怀抱纯真的悸动，而是充满火药味的针锋相对。尤其是剧照中，汝里气急败坏地用手捂住姜哲的嘴，试图阻止他说话的搞笑场面，相当有趣。尽管两人总是在斗嘴，但却时刻形影不离，让人不禁对他们未来的「嫌隙罗曼史」充满期待。

对此，《鬼宫》制作组表示：「由於陆星材将挑战一人分饰两角，他的『姜哲』与『尹甲』将与苞娜分别构筑截然不同的关系，从而打造立体丰富的爱情故事。这部剧将带来既有甜美悸动，又充满对立冲突的前所未有罗曼史，陆星材与苞娜作为同龄演员，完美展现了这份默契。虽然两组CP的外貌相同，但关系却完全不同，这也是观众欣赏《鬼宫》的一大乐趣。」





此外，SBS作为「韩剧王国」，将於2025年唯一推出的奇幻古装罗曼史《鬼宫》，预计会在4月18日正式首播。

▼预告中，率先公开了特别演出恶神姜哲的演员金英光：



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