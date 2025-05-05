「What the Fat！」《24小时健身俱乐部》郑恩地接受李浚荣地狱级训练，遭遇婚礼社死太可怕～
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「What the Fat！」《24小时健身俱乐部》郑恩地接受李浚荣地狱级训练，遭遇婚礼社死太可怕～

韩剧   2025年5月5日   星期一13:30   草莓  

（封面图源：Viu@《24小时健身俱乐部》截图）

《24小时健身俱乐部》上周播出首周，第二集接续第一集内容，第二集爆笑程度更上层楼，收视持平1.8%。

*回顾第一集：
‎〈有够牺牲！《24小时健身俱乐部》李浚荣爆笑演出肌肉男，郑恩地增肥9公斤！收视惜1.8%开跑〉‎

都贤仲（李浚荣 饰）这「健身狂魔」对健身和饮食控管相当坚持，视脂肪和高热量食物为邪恶，看到李美兰（郑恩地 饰）的体脂肪比例又吓到喊出：「What the Fat！」为了帮助李美兰短时间瘦身以参加婚礼，开始替她魔鬼训练，剧情瞬间变成健身版《与神同行》。
（图源：Viu@《24小时健身俱乐部》截图）（图源：Viu@《24小时健身俱乐部》截图）

此集还有一些搞笑情节成为亮点，如都贤仲为阻止李美兰吃垃圾食物让她吃自己拳头，要李美兰挽著自己的手竟是测试她手臂力量是否能抗衡……最爆笑的是，李美兰好不容易穿得美美的出席婚礼却「社死」，误穿妹妹的情趣礼服，而都贤仲男友力十足地掩护，竟也是又一次社死！

（图源：Viu@《24小时健身俱乐部》截图）（图源：Viu@《24小时健身俱乐部》截图）

那么难堪地离场，下集预告都贤仲还对李美兰说了「毁掉你的是你自己」！？李美兰说他没同理心，他又说：「如果我有同理心的话，你就会长肌肉了吗？」李美兰因此跳槽更大家的健身房。都贤仲见生意被抢走，决心抢回来并请李美兰回归。

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