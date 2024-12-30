【韩网热门】《鱿鱼游戏2》演技评价最好的5位演员

1. 孔刘，Netflix官方X已把介绍栏文字改成「GONG YOO」XD

西方网友评价他的演技：「当奇勋扣动扳机时，画片男那自大狂躁的表情立刻变成了明显的怀疑、恐惧和沈默的恐慌，孔刘，你是真的演员。 」



enough time has passed i've done my waiting i now want to talk about how the salesman reacts the moment gi-hun pulled the trigger. the way his cocky manic expression immediately turns to palpable disbelief and fear and silent panic oh gong yoo the ACTOR that you are#SquidGame2 pic.twitter.com/CaBCmUNzMy — m (@gongyoosimp) December 28, 2024

2. 李炳宪，西方网友称他是「韩国的汉尼拔」，「从此以后这位演员在现实中讲的任何话我都不会相信」XD



3. 李书焕（饰演成奇勋的好友朴正倍）



4. 朴成焄（饰演赵贤珠）。 Netflix官方X把贤珠扇巴掌的片段置顶，西方网友：「你可能会讨厌尹殷盛，但贤珠撑起了整部剧。」



You might be hate Eunsong but Hyunjun carry the whole showpic.twitter.com/46IdasgkaO — amurtigro (@adiiiapaantuh) December 29, 2024

5. 卢载沅（饰演南奎），把遇强则弱、遇弱则强的角色演得太好了！



오징어게임 노재원 연기 모음 강약약강 미친놈처럼 잘해 pic.twitter.com/tNAN3BLET7 — 취향 (@loverflavor) December 27, 2024

韩国网友评论：

1. 全部同意

2. 李炳宪全宰寯真的很棒

3. 除了孔刘之外都同意... 感觉他的演技有点刻意

4. 孔刘有一种「我就是来演疯子」的感觉

5. 我认为孔刘演得很好，这个角色就是要有那种刻意的、稍显夸张的异质感

6. 孔刘真的像变态一样（演得很好的意思）

7. 这部剧可以说是孔刘的人生演技

8. Netflix官方IG PO了二十遍孔刘踩面包的影片



9. 我第一次觉得孔刘演技惊艳，看来大家眼光很不同啊

10. 不管喜不喜欢李炳宪这个人，他的演技真的是another level

11. 李炳宪真的是恶魔的才华，从登场开始空气都不一样了

12. 李炳宪在背后暗暗嘲弄的表情演得太精彩

13. 李炳宪每部作品都展现出他的价值，不论什么角色都能完美调节演技，不会夸张也不会差口气

14. 李炳宪和正倍真的是生活型演技，不著痕迹地融入角色

15. 正倍仿佛真实存在的人物，演技最为自然

16. 贤珠有一种虽然不是女人但也和男人不一样的、很像女人的感觉

17. 贤珠姐扇萨满巴掌是最佳时刻

18. 正倍和贤珠是我最爱的角色， 演得好好啊

19. 卢载沅在《最亲密的背叛者》里非常善良单纯，在这里完全是疯子耶

20. 卢载沅不是《精神病房也会迎来清晨》那个考公务员的人吗？ 我很喜欢那个角色来的，在《鱿鱼游戏2》看到他很开心，结果马上遭到背叛kkkk

21. 卢载沅演得太好，让我很想揍他...

22. 任时完也演得很好，可惜戏份太少

23. 我觉得梁东根妈妈那位演员也很棒

24. 每位演员都很棒，期待下一季



出处：https://theqoo.net/hot/3550983758

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻