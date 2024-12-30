LE SSERAFIM 许允眞第5首自创曲：灵感来自水母！概念照超梦幻

女团LE SSERAFIM成员许允眞将发表她的第五首原创歌曲《水母》，并公开了概念照片，预告新曲氛围。

《水母》是许允眞时隔1年4个月发表的最新原创作品，灵感来自於在深海中游动的水母，许允眞曾在直播中惊喜透露过部份歌曲内容，引发粉丝期待。

这首歌曲的风格为R&B灵魂乐，以原声吉他的旋律为特色。 相关人士表示，歌曲带有彷佛在梦中徘徊的迷幻氛围，与许允眞柔和的嗓音完美融合，展现了别样的听觉享受。在公开的概念照片中，许允眞以纯白连衣裙搭配清纯的形象吸引视线。 她或是静静注视漂浮的水母，或蜷缩在鱼缸中摆出造型，展现了令人沉浸的视觉效果。



此次概念照片由曾拍摄韩江作家小说《素食主义者》封面的摄影师OTO（音译）操刀。 据悉许允眞亲自联系了OTO，希望与之合作，让这次视觉呈现更加别具一格。 相关人士透露：「许允眞对整体视觉提出了多种意见，并投入了大量心血。 这次可以看到作为音乐人以及个体的许允眞更加成熟的一面。」



许允眞此前已发表过多首原创歌曲，包括《Raise y_our glass》、《I ≠ DOLL》、《Love You Twice》、《Blessing In Disguise》等，而《水母》则是她的第五首原创作品。

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