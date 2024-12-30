手滑闯大祸！《鱿鱼游戏2》朴成焄PO「鱿鱼谜片」秒删、道歉称「看DM时失误上传」，画面震惊网友

Netflix年度大剧《鱿鱼游戏2》主演之一朴成焄，今日下午在个人IG限时动态PO出一张模仿《鱿鱼游戏》的谜片封面，虽然立即进行删除但仍被不少网友看到，当事人也立即做出道歉和解释。

朴成焄IG限动PO出的图片中有多名女性以一丝不挂的形式出镜，且没有打码，PO出后光速删除。然而，手快的韩国网友已将该限动截图保存，并加上马赛克PO到网路论坛，瞬间吸引大量讨论。考虑到朴成焄是《鱿鱼游戏2》主演之一，且韩国正处於空难后的7天全国哀悼期，网友们无不对他的PO图行为感到震惊和困惑。



对此，朴成焄所属社BH娱乐很快做出回应：「朴成勋在查看大量通过SNS收到的DM（私信）时，不小心将该内容误上传。他本人也对此事感到非常惊讶，对於在当前敏感时期发生这样的失误感到非常抱歉。一定会更加谨慎，保证不会再发生类似事件。」

很多网友仍然对此事表示不理解，因为PO限时动态时要点不止一次按钮，手滑说法缺乏可信度；也有网友认为以正常人的常识来讲不可能故意为之，认为朴成焄应该确实是操作失误，情有可原。



此外，朴成焄在26日公开的Netflix狙击《鱿鱼游戏》第二季中饰演跨性别角色「赵贤珠」，在各国观众中获得高度关注和好评。



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