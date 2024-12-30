【韓網熱門】《魷魚遊戲2》演技評價最好的5位演員

1. 孔劉，Netflix官方X已把介紹欄文字改成「GONG YOO」XD

西方網友評價他的演技：「當奇勳扣動扳機時，畫片男那自大狂躁的表情立刻變成了明顯的懷疑、恐懼和沈默的恐慌，孔劉，你是真的演員。 」



enough time has passed i've done my waiting i now want to talk about how the salesman reacts the moment gi-hun pulled the trigger. the way his cocky manic expression immediately turns to palpable disbelief and fear and silent panic oh gong yoo the ACTOR that you are#SquidGame2 pic.twitter.com/CaBCmUNzMy — m (@gongyoosimp) December 28, 2024

2. 李炳憲，西方網友稱他是「韓國的漢尼拔」，「從此以後這位演員在現實中講的任何話我都不會相信」XD



3. 李書煥（飾演成奇勳的好友朴正倍）



4. 朴成焄（飾演趙賢珠）。 Netflix官方X把賢珠扇巴掌的片段置頂，西方網友：「你可能會討厭尹殷盛，但賢珠撐起了整部劇。」



You might be hate Eunsong but Hyunjun carry the whole showpic.twitter.com/46IdasgkaO — amurtigro (@adiiiapaantuh) December 29, 2024

5. 盧載沅（飾演南奎），把遇強則弱、遇弱則強的角色演得太好了！



오징어게임 노재원 연기 모음 강약약강 미친놈처럼 잘해 pic.twitter.com/tNAN3BLET7 — 취향 (@loverflavor) December 27, 2024

韓國網友評論：

1. 全部同意

2. 李炳憲全宰寯真的很棒

3. 除了孔劉之外都同意... 感覺他的演技有點刻意

4. 孔劉有一種「我就是來演瘋子」的感覺

5. 我認為孔劉演得很好，這個角色就是要有那種刻意的、稍顯誇張的異質感

6. 孔劉真的像變態一樣（演得很好的意思）

7. 這部劇可以說是孔劉的人生演技

8. Netflix官方IG PO了二十遍孔劉踩麵包的影片



9. 我第一次覺得孔劉演技驚艷，看來大家眼光很不同啊

10. 不管喜不喜歡李炳憲這個人，他的演技真的是another level

11. 李炳憲真的是惡魔的才華，從登場開始空氣都不一樣了

12. 李炳憲在背後暗暗嘲弄的表情演得太精彩

13. 李炳憲每部作品都展現出他的價值，不論什麼角色都能完美調節演技，不會誇張也不會差口氣

14. 李炳憲和正倍真的是生活型演技，不著痕跡地融入角色

15. 正倍仿彿真實存在的人物，演技最為自然

16. 賢珠有一種雖然不是女人但也和男人不一樣的、很像女人的感覺

17. 賢珠姐扇薩滿巴掌是最佳時刻

18. 正倍和賢珠是我最愛的角色， 演得好好啊

19. 盧載沅在《最親密的背叛者》裡非常善良單純，在這裡完全是瘋子耶

20. 盧載沅不是《精神病房也會迎來清晨》那個考公務員的人嗎？ 我很喜歡那個角色來的，在《魷魚遊戲2》看到他很開心，結果馬上遭到背叛kkkk

21. 盧載沅演得太好，讓我很想揍他...

22. 任時完也演得很好，可惜戲份太少

23. 我覺得梁東根媽媽那位演員也很棒

24. 每位演員都很棒，期待下一季



出處：https://theqoo.net/hot/3550983758

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