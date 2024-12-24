《只要有空》正在拍摄爱情电视剧的柳演锡流露心声：「想度过温馨的圣诞节」！

SBS《只要有空》主持人之一的柳演锡，最近因演出《现在拨打的电话》中的霸气护妻发言人白司彦而受到广大观众们的喜爱，而他也在圣诞节前在节目中许下心愿，引发话题讨论。

SBS《只要有空》利用民众在日常生活中的小小空闲时间，让艺人们前往拜访并进行游戏，有机会获得实用的奖品。由於每一集请来的嘉宾都相当有人气，也宣传自己的新作品，本节目的收视率也节节高升。



柳演锡在节目中许愿今年能度过一个不一样的圣诞夜，他表示在家中也摆设了圣诞树，也很兴奋迎接圣诞节的到来，甚至思考著当天要做什么呢？刘在锡提问「你会在家吗？」引发笑点，柳演锡只许愿说「希望圣诞夜能够过得温暖～」让大家更关注，刘在锡接著说「把电热毯打开睡觉就好」，非常写实又有画面的建议让大家笑了起来。



来宾李笛还告诉柳演锡「一旦出演了综艺节目，之后就没办法拍爱情作品。」给了综艺感相当丰富的柳演锡一种威胁感，不过柳演锡却赶紧表示「我现在也很努力的在拍爱情电视剧啊～」对此，搭档刘在锡则相当欣慰的表示「演锡啊～做得很好～你就让他看看，又能做综艺节目，又能拍爱情作品。」对柳演锡的表现可说是赞誉有加。当天柳演锡也为了游戏拚尽全力，刘在锡更是抱住了柳演锡，直夸他表现很好，当作自己的孩子一样称赞。



让刘在锡相当感动的柳演锡，在本集的《只要有空》更是特别活跃，24日晚间将公开最新集数。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻