《豆豆饭饭》李光洙＆都敬秀挑战开公司食堂！变身社长和营养师，却意外地不合？吵架直接抓衣领 XD

《豆豆饭饭》（콩콩밥밥）是《种豆得豆》的番外篇，是由至亲兄弟的李光洙和都敬秀（D.O.）经营公司食堂的节目。

《豆豆饭饭》的海报中，KKPP食品李光洙、都敬秀明朗的微笑吸引大家的视线，他们将在3天内向制作公司 egg is coming 职员们展示美味的午餐和晚餐。两人不仅给菜单取名，还亲自负责菜单的构成和料理，社长李光洙负责各种业务和料理支援，都敬秀担任主厨兼营养师。



公开的首版预告中，李光洙和都敬秀吵吵闹闹的样子也让人期待，都敬秀还展示华丽的刀工和厨艺，看到凌乱的洗碗槽也愤怒地喊：「拜托整里一下！要收拾干净啊！」在对话过程中还说道：「哥～你来做吧！这种还是哥你来...」让李光洙惊慌失措。



此外，李光洙似乎很郁闷，亲自对著都敬秀的耳朵说：「你没听到我说的吗？」还抓住都敬秀的衣领，虽然两人一直吵架，但也表示如果没有对方就麻烦了，让人更加好奇《豆豆饭饭》的故事呢！而《豆豆饭饭》将於2025年1月9日晚上8点40分在 tvN 首播，之后1月10日下午6点在十五夜频道公开完整版。

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