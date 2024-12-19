《芬兰租屋生活》七大看点：李帝勋化身地狱厨神、车银优超调皮、郭东延完美J人好感度大飙升！

集结四大韩流演员车银优、李帝勋、李东辉和郭东延演出的全新韩综《芬兰租屋生活》，以没有网路、没有自来水和电力的芬兰乡村Lapland（拉普兰）为背景，讲述他们在当地体验世界幸福指数第一的芬兰人是如何养成的。节目首播以3.3%收视顺利起航，不少网友更大赞内容搞笑又治愈！内文整理了七大看点，观众万勿错过～，即日起亦可以透过「黄Viu」收看。

看点一：车银优的帅气亲弟弟曝光

为了踏上芬兰之旅，车银优在出发前到妈妈家中急救厨艺，岂料弟弟李东辉竟意外曝光！虽然李弟仅在镜头角落出现，不过其高赞值足以让网友们暴动，不少人惊呼：「无法想像这个世界上还有另一个车银优！」也有人对车爸车妈的长相感到好奇：「到底是怎样的父母才能诞下这么帅的儿子？」让观众不禁期待弟弟会随哥哥脚步出道当艺人。



看点二：地狱厨神李帝勋登场

近年剧接剧的李帝勋透露长达3至4年没有休假，作为公司老板的他亦笑言：「一想到每个月的固定开支，我就无法休息了。」现年40岁的他竟从未试过独居，难怪他在出发前已经向弟弟们放话：「我甚么都不会做，所以我真的很愧对你们！」这位料理新手连煎蛋都没做过，甚至在冷锅炒蛋，让三位弟弟直接傻眼，不过也令观众看到男神的真实一面，感觉相当新奇。



看点三：调皮鬼车银优秀流利英文

向来以贵公子形象示人的车银优扬言今次「决心搞笑」，自认调皮的他本色演出，不但经常和哥哥开玩笑，还放低偶包在机场公然剃须，相信观众甚少看到他的这一面！不过身为学霸的他可谓「交流担当」，不时以流利英语和当地人互动，又主动揽起点餐和问路责任，非常可靠。不少网友仍然被他的素颜震撼，大赞他在大自然下仍然闪闪发光，每一个镜头都像是艺术照片，美貌丝毫不输芬兰美景。



看点四：计划型J人郭东延超Carry

作为团队中最有计划的J人，郭东延就连到泰国旅行都会预先准备20间餐厅清单，所以今次他肩负起策划一职，不但事先读书恶补芬兰资料，又会每餐记帐，避免过度消费！独居长达14年的他还擅长煮饭，更在出国前两星期便开始执舍行李，带来了多样的酱料和韩式锅具，成功照顾了所有人的口味！



看点五：都市人野外求生记

四人历经 20小时的机程抵达偏远的芬兰北部拉的森林小屋，该处森林、湖泊、动物比人多，画面非常疗愈！为了野外求生，四子必需想办法取於自然解决三时三餐，他们也跟著房东学习怎样过日子：轮流砍木柴生火取暖和煮食、每天划船出海钓鱼，否则吃不上晚餐，同时他们亦要与时间竞赛，赶在日落前回到家中，因为在没带路灯的村里举步维艰！



看点六：性格大不同互补不足

在事前采访中，车银优、李帝勋和李东辉均喜欢繁华的都市生活，唯独郭东延表示100%热爱大自然：「我已经受够了这个灰色都市，大楼丛林我受够了。」两位李大哥更表示无法放弃网路！从他们带去的行李中，便可以清楚看到四位首尔男孩的性格大为不同：大哥李帝勋预备了多种应急药物、二哥李东辉则为大家提供Y2K复古数码相机纪录感性，车银优准备了不同杂货，以及妈妈亲手料理的韩式小菜，郭东延就带备了大量酱料和厨具；虽然个性不同，但是他们能够发挥互补作用，衍生微妙的化学反应。



看点七：体验芬兰原始生活

四位城市男孩被安排住在Lapland的小木屋，屋里没有电力、没有水管也没有网路，要是需要紧急联络外界，他们要徒步到500米外才能借用讯号；想得到食用水，则要走上20分钟路程到河边装水；厕所更是户外厕所，装在马桶里的不是水，而是用树皮和泥土混合而成的堆肥用泥！想知道他们接下来的命运，就要逢星期五晚上9点30分到「黄Viu」收看《芬兰租屋生活》了。



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