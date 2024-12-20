宋旻浩又上热搜了！缺勤争议后依旧没去上班，兵务厅开始调查

正在以社会服务要员身份进行替代服役的WINNER成员宋旻浩在被卷入缺勤争议后仍未在工作场所现身。

据韩媒《Star News》独家报导，宋旻浩於18日并未前往位於首尔麻浦区上岩洞的麻浦居民便利设施上班。 这里目前是服替代役的宋旻浩的工作地点。 据悉，他自去年3月被分配到麻浦设施管理公团开始替代服役，今年3月起工作地点调整至麻浦居民便利设施。

报导称，宋旻浩当天因个人原因请了病假。 他在徵兵体检中被评为4级补充役，并因患有恐慌障碍、双相情感障碍等疾病接受治疗。 尽管17日因疑似出勤造假等引发争议，但他第二天仍因病假未能上班。 而涉嫌包庇宋旻浩遮掩的上司-麻浦居民便利设施负责人L某当天到岗并接受了调查。

《Star News》尝试联系L某以核实事实，但麻浦居民便利设施的相关人员表示：「负责人因（宋旻浩不当服役争议）正在接受调查，所以不在岗位上。」至於宋旻浩是否上班的问题，仅反覆强调「无可奉告」回避正面回答。韩国网友们得知此事后，纷纷在网路上留言，要求宋旻浩重新服役。



此外，宋旻浩将於23日结束替代服役正式退伍。然而退伍前夕却突然被D社替代役期间常以病假、休假、住院等藉口数次缺勤，从而引发广泛的关注 。 对此，宋旻浩所属公司YG娱乐发布官方声明称：「病假原因是服役前就已进行的治疗的延续，其他休假均严格按照规定使用。」意在强调宋旻浩并未违反规定，因此不存在问题。

同时原本应负有监督职责的兵务厅也受到批评，兵务厅直到争议曝光后才开始著手调查。 就在不当服役争议爆发的第二天，宋旻浩又卷入与演员朴柱炫的恋爱传闻 ，两人曾在2022年共同出演Netflix电影《极速首尔》。 对於两人的恋爱传闻，双方所属公司均表示「涉及私人生活，无法确认」。



此外，与宋旻浩共同活动的WINNER成员姜升润於19日以陆军现役身份结束兵役期退伍。 宋旻浩在出道后也以个人歌手身份活动，同时还在《新西游记》系列、《Sing Again》等多档综艺节目中表现活跃。

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