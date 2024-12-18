宋旻浩連續兩日登熱搜！與演員朴柱炫熱戀2年！公司：藝人私事，無法確認

正在以社會服務要員身份進行替代服役的WINNER成員宋旻浩與演員朴柱炫正在戀愛中。

18日，根據多位韓國娛樂圈相關人士透露，宋旻浩和朴柱炫因2022年合作出演Netflix電影《極速首爾》結緣，並發展為戀人關係，至今仍在交往中。 宋旻浩和朴柱炫被目擊到在首爾江南的一家健身房一起鍛煉，或者在江原道襄陽共同現身，他們並沒有刻意隱瞞戀情，朴柱炫甚至還經常與宋旻浩的音樂圈好友自由往來，像朋友一樣相處。



宋旻浩和朴柱炫既是戀人，也是彼此最親密的演藝圈同事，因此一直公開地相互支持。 2022年朴柱炫拍攝MBC電視劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》期間，宋旻浩曾為她送上應援咖啡車。 朴柱炫還在咖啡車前留影，並寫下「祝賀柱炫自己能夠收到Mino的咖啡車」。 而在2022年10月宋旻浩推出個人品牌時，朴柱炫也公開表達了祝賀，並到場參加品牌活動拍照留念，引發熱議。



朴柱炫在2020年通過Netflix劇集《人性課外課》受到高度關注，此後憑藉電影《60分鐘亡命直播》獲得認可，並於今年6月在第45屆青龍電影獎上榮獲新人女演員獎，被視為忠武路的新星。



對於此段戀情雙方經紀公司均表示：「這是藝人的私人生活領域，無法確認。」

宋旻浩即將與本月23日結束替代服役，但目前正捲入數次缺勤的爭議。 17日，娛樂媒體《Dispatch》（D社）報導稱，宋旻浩在10月以5天6夜的行程前往美國夏威夷旅行後，在11月第二周沒有正常出勤，因而被質疑存在替代服役不當的行為。 宋旻浩所屬公司回應稱：「關於藝人的服役內容無法詳細確認，但病假的理由是基於服役前已接受治療的延續，其他假期也均按照規定使用。」同時，負責管理社會服務要員的兵務廳表示，已就「出勤造假疑雲」展開調查，以確認事實關係。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞