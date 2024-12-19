请准备好面纸与眼泪！Disney+《照明商店》迎最终结局　李姃垠、朱智勋这幕超催泪

Disney+年末大戏《照明商店》翻拍自南韩人气漫画家姜草的作品，也是继《Moving异能》后最新一部催泪大作。该剧在本周迎来大结局，最终两集都推出加长版让剧迷看个够！不少网友坦言从第七集开头就需要面纸来擦泪，最后两集也完整交代了每位在加护病房急救的人最终去向。而网友最好奇的「照明商店」老板郑远永（朱智勋饰演）背景也终於曝光，在打开Disney+之前请务必小心泪腺喷发啊！

请寻找你的光吧！

在第七集的标题即为「死后世界」也代表了主角群们存在的地方。但必须要先意识到自己在这个世界，因此才能到照明商店去寻找代表自己生命的灯泡。而在最后两集中也不断重复著「要找到自己的光！」无论是靠著自己的意志，还是别人推著自己前进的意志，也是整部剧的关键。像是情侣档李至永（雪炫饰演）最终唤醒男友金玄民（严泰九饰演）的记忆，金玄民最终也回到了真实世界。贤珠（申银秀饰演）尽管不想跟妈妈郑惟熙（李姃垠饰演）分离，但最终依然被妈妈推回人间。至於酿祸的公车司机吴承原（朴赫权饰演）则是出於自责到处寻找在死后世界的乘客，乘客们也在他的帮助下苏醒过来。



郑远永背景终於公开

照明商店老板郑远永的背景也在最后两集中公开，原来他曾在一次房屋倒塌事故中为了救自己女儿，也在死后世界到了照明商店找上老板娘，郑远永说「只要为了女儿，我什么事都愿意做！」老板娘反问他「尽管要花很长一段时间也是吗？」因此郑远永也接棒成为照明商店老板，灯泡也顺利交到女儿手中。然而当画面回到人间，再次拍到女儿把糖果塞进郑远永的嘴里时， 郑远永早已经沉沉睡去，没有再醒过来。

在这段交代郑远永故事线的桥段中，能看见朱智勋一开始为了受伤的女儿细心安慰的模样，也看见他在照明商店中哭得声嘶力竭、痛不欲生的情感爆发。让人的情绪紧紧被牵动著，彷佛能感受到他内心的挣扎与无力，无论是对女儿的守护还是对命运的抗争，都是那么的真实且心痛。



李姃垠、朱智勋演技大爆发

《照明商店》可说是高手过招，光看各个大咖飙戏就超过瘾！第八集中郑惟熙为了让女儿贤珠带著灯泡离开，也到了照明商店找上老板郑远永，然而郑惟熙却因为嘴里已经塞了往生者才会塞入的棉花，因此无法言语，只能用肢体语言拜托郑远永给她女儿的灯泡。没想到下一秒她却拿了桌上的糖果放进了郑远永的嘴里，郑远永才发现郑惟熙就是自己的女儿，两人从陌生到相认的过程，最终痛哭相拥，泪水也交织成了久别重逢的证明。两位演员们的表现真挚细腻的演技，再次让网友也跟著留下泪水。



搜救犬狗狗也超催泪！

不少网友除了公车事件的主角群之外，也直呼还有一个大哭点就是来自搜救犬的救援故事。在前几集故事中不断出现一名男子听到狗叫声，但跑出去之后又找不到狗。在第七集中他终於找到了这只狗狗，原来这只狗狗叫麦克斯，是一只搜救犬。而这名男子则是因为在山里迷路失温的姜炳镇，麦克斯找到姜炳镇之后持续发出吠叫声吸引搜救人员，也会用自己的体温来护著伤患。最后一幕麦克斯终於姜炳镇带到了照明商店，姜炳镇回到真实世界，不过也别太难过，麦克斯则留在照明商店成为「招牌店狗」啦！



李至永未解的疑问

在第五、六集中故事主轴的李至永与金玄民，最终以金玄民回到人间、李至永停留在死后世界作为结局。然而李至永却迟迟无法理解，为何死后世界相识的人都记得对方，但金玄民却迟迟无法记起自己，最后更似乎因为怨念太重跟著男方到了真实世界，也因此有了大结局最后一幕的惊悚画面。不少网友认为有可能是金玄民受到太大创伤，因此没办法记起心爱的人。但也有人猜测或许金玄民根本就没这么爱李至永，所以自然第一时间不会记起她，一切都是李至永的自作多情罢了。



最大彩蛋曝光！

另外在跑完工作人员名单后，继续出现一段彩蛋，待在死后世界担任刑警的杨成识开始调查起正元高中的崩塌案，不过由於案件被高层挡下，要求写成书面报告即可，也让他起了疑心展开调查。然而就在他调查途中发现有两名曾待在现场的证人，一位是女高中生、另一位则是无业游民。没想到这两人竟是《MOVING 异能》的中拥有再生能力的高允贞，以及拥有时间暂停能力的朴正民，再加上已经出现过的入殓师黄锡熙，这项伏笔也代表《MOVING 异能》与《照明商店》世界正式连动！两个世界的角色是否会相互出现，姜草又将给剧迷什么惊喜，请一定要好好期待。





Disney+《照明商店》的讨论度宛如倒吃甘蔗般，需要细细品味才能发觉其中奥妙，从一开始大家认为只是单纯的惊悚片，到后来发展出人性、亲情、爱情的关系纠葛，甚至还有同性之间的情感。都让人再次赞叹姜草的创作能力，《照明商店》更巧妙地探讨了爱与理解的多项面貌。也难怪网友敲碗，希望Disney+能够再推出第二季，或是将《MOVING 异能》与《照明商店》发展成姜草宇宙观，若还没看过《照明商店》的人，请绝对不要错过2024年末这部人生命定剧！

Disney+ 原创剧《照明商店》全数集数现正热播中！

●《照明商店》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-6620d99f-aac9-473b-8ff8-f248e123b5cc

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