宋旻浩又上熱搜了！缺勤爭議後依舊沒去上班，兵務廳開始調查

正在以社會服務要員身份進行替代服役的WINNER成員宋旻浩在被捲入缺勤爭議後仍未在工作場所現身。

據韓媒《Star News》獨家報導，宋旻浩於18日並未前往位於首爾麻浦區上岩洞的麻浦居民便利設施上班。 這裡目前是服替代役的宋旻浩的工作地點。 據悉，他自去年3月被分配到麻浦設施管理公團開始替代服役，今年3月起工作地點調整至麻浦居民便利設施。

報導稱，宋旻浩當天因個人原因請了病假。 他在徵兵體檢中被評為4級補充役，並因患有恐慌障礙、雙相情感障礙等疾病接受治療。 儘管17日因疑似出勤造假等引發爭議，但他第二天仍因病假未能上班。 而涉嫌包庇宋旻浩遮掩的上司-麻浦居民便利設施負責人L某當天到崗並接受了調查。

《Star News》嘗試聯繫L某以核實事實，但麻浦居民便利設施的相關人員表示：「負責人因（宋旻浩不當服役爭議）正在接受調查，所以不在崗位上。」至於宋旻浩是否上班的問題，僅反覆強調「無可奉告」迴避正面回答。韓國網友們得知此事後，紛紛在網路上留言，要求宋旻浩重新服役。



此外，宋旻浩將於23日結束替代服役正式退伍。然而退伍前夕卻突然被D社替代役期間常以病假、休假、住院等藉口數次缺勤，從而引發廣泛的關注 。 對此，宋旻浩所屬公司YG娛樂發佈官方聲明稱：「病假原因是服役前就已進行的治療的延續，其他休假均嚴格按照規定使用。」意在強調宋旻浩並未違反規定，因此不存在問題。

同時原本應負有監督職責的兵務廳也受到批評，兵務廳直到爭議曝光后才開始著手調查。 就在不當服役爭議爆發的第二天，宋旻浩又捲入與演員朴柱炫的戀愛傳聞 ，兩人曾在2022年共同出演Netflix電影《極速首爾》。 對於兩人的戀愛傳聞，雙方所屬公司均表示「涉及私人生活，無法確認」。



此外，與宋旻浩共同活動的WINNER成員姜昇潤於19日以陸軍現役身份結束兵役期退伍。 宋旻浩在出道後也以個人歌手身份活動，同時還在《新西遊記》系列、《Sing Again》等多檔綜藝節目中表現活躍。

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