「高贤廷死亡传言」疯传！本人亲口回应震惊网友

资深女演员高贤廷近日透过个人YouTube频道久违地公开近况，并对围绕她的「死亡传闻」作出震惊回应，引发关注。

在日前上传的《Vlog 9》影片中，高贤廷现身美国纽约，参加「2025年Ralph Lauren女装系列」时装秀。 这是她时隔四个多月再次更新影片，吸引大批粉丝点阅。

高贤廷在影片中向粉丝致歉：「我已经有超过四个月没能制作Vlog了，真的很抱歉。因为身体不适，需要休息，所以无法外出或拍摄。」她透露自己在健康恢复后，便著手准备内容，想要向粉丝们报平安。



谈到接下来的计划，高贤廷表示：「这次旅行不算什么巨集大计划，只是像写日记一样，想跟大家分享我的近况。之前粉丝问我用什么保养品或物品，我也会慢慢整理更新。 未来会常常跟大家见面。」她也笑称这趟旅行是「找藉口去想去的地方」。影片末段，一位工作人员突然提及「外界传出高贤廷死亡的传言」，令她当场愕然，「真的有那种消息？ 太让人震惊了！」。



其实，高贤廷自去年底因健康恶化缺席原订出席的Genie TV原创剧《星星闪耀的夜晚》制作发表会，当时她曾公开在医院拍摄的照片，并坦言：「我也被自己吓到，不过大手术顺利结束后，终於清醒过来了。接下来会更小心照顾自己。」

▼高贤廷《Vlog 9》



*延伸阅读：〈高贤廷上月急诊缺席《星星闪耀的夜晚》发表会，亲曝插鼻胃管病容「动了大手术」〉



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