是《星星闪耀的夜晚》夫妇啊！尹相铉签约NS ENM与高贤廷同门

今（27）日，经纪公司NS ENM（原IOK Company）宣布与曾演《回到18岁》（重返18岁）、《星星闪耀的夜晚》演员尹相铉签约。

「为了让尹相铉作为演员更加飞越，我们将提供全方位的支援，不仅是戏剧、电影、综艺和音乐，多个领域偕同效应都值得期待。尹相铉不分题材，拥宽广的演技能力，加上对角色的理解和投入，是每不作品都能让人留下深刻印象的演员。其真诚的态度和温暖的性格，以及持续和大众交流的努力，是身为艺人非常理想的模样。」NS ENM如此表示。



1973年生，现年51岁的尹相铉，最早原本打算以四人男团歌手出道，但被电视剧编剧及导演邀约后转往演员发展，2005年32岁时便以《嫁给百万富翁》直接以第二男主角出道。后来主演《贤内助女王》、《拜托小姐》、《秘密花园》等剧持续累积人气，近年在《回到18岁》和《星星闪耀的夜晚》演爸爸的同时，还和金荷娜与高贤廷谱「中年爱情」，亲情与爱情演技均拿捏得宜。



NS ENM更表示尹相铉不断参与戏剧OST制作，2010年还在日本发行唱片以歌手出道，保证以此专属合约为契机，尹相铉将在更稳定的环境下继续挑战多样内容。尹相铉签约NS ENM，正和《星星闪耀的夜晚》「妻子」高贤廷同门，缘分特别。



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