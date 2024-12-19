【韩网热门】如果能复活韩剧里死亡的一对CP的话？网友：他们必须全部复活

韩剧不全是HAPPY ENDING，众人走向更美好的人生，多的是凄惨结局，不是双双身亡，就是独留一个人孤独地活著。

如果能够复活韩剧中的一对死亡（双亡or死一人）的情侣，你会选择谁？



韩国网友评论：（殷始庆和明喜呼声最高）

1. 《爱上王世子/KING TO THE HEARTS》殷始庆，他根本没有理由要死啊

2. 《蜉蝣先生》的海潮快活过来吧

3. 《阳光先生》里的Eugene Choi

4. 《Sweet Home》郑载宪，一下子就想到了他

5. 《五月的青春》明喜，我要哭死了

6. 《衣袖红线边》德任啊，我的祘任CP

7. 《对不起，我爱你》男女主，都给我活过来

8. 《从天而降的一亿颗星》，真的要哭死了

9. 我想复活双亡的CP，但是哪怕复活了他们也没有活下去的希望，活著也会被拷问活或者坐牢，我的《五月的青春》CP啊

10. 死亡结局虽然痛苦，但是如果叙事写得好的话我也会接受，但是真的搞不懂编剧为什么要写死《爱上王世子》殷始庆???

11. 《穿透屋顶的High Kick》申世景，太可怜了

12. 复活《穿透屋顶的High Kick》里的申世景和崔丹尼尔吧，我想看崔丹尼尔和黄正音谈恋爱

13. 不是情侣行不行，《阳光先生》里的男人们

14. 《五月的青春》明喜，别让喜太苦等40年了，太痛苦了

15. 《善德女王》毗昙，到现在我还记得他死去的场面，完全不敢回看

16. 如果说出我想复活的CP的话，会暴露我的年纪，算了

17. 一下子就想到了《任意依恋》俊英

18. 留言里的所有人都复活吧

19. 《五月的青春》明喜呀，不好意思，我选择复活《鬼怪》里的恩卓

20. 《天国的阶梯》虐恋终极版，终於可以幸福地在一起了，可是死了

原文：https://theqoo.net/square/3534056096

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻