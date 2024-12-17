今天休假、明天病假、后天住院！D社爆料宋旻浩服替代役期间出勤造假，负责人帮遮掩

2024年最后一个月，D社曝光的不是娱乐圈重磅级明星的恋情，而是爱豆的入伍出勤记录，揭露WINNER宋旻浩作为公益服务要员的服役期间散漫，出勤率造假。

D社爆料称，宋旻浩於2024年10月30日前往夏威夷旅游，5天6夜后，未按时返回社会服务岗位。 同时D社调查发现，自3月被调至麻浦居民便民设施后，宋旻浩多次缺勤，偶尔出现仅签名后离开。 D社调查人员连续多日现场检查，却从未见过宋旻浩本人。 而负责人L某与宋旻浩之间疑似存在包庇行为，拒绝提供出勤记录和CCTV监控，称涉及个人隐私。 此外，负责人员用「年假」、「病假」、「住院」等理由解释宋旻浩的缺勤，并且出勤纪录以手写方式完成，存在舞弊嫌疑。



韩国国民权益委员会早在2013年就发现，三分之一的公益服务人员存在出勤不良问题，建议引入电子化考勤系统。 然而十年过去，管理制度依旧落后，出勤记录依赖手写，容易被责任人操控。 针对宋旻浩事件，兵务厅未能有效监管，甚至认为其正常服役，显示出监管漏洞。

此外，宋旻浩於2023年3月24日入伍，因健康原因以社会服务要员的身份替代服役，预计於本月退伍。

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