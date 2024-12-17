电视剧版《重返20岁》本周登场！「国民妈妈」金海淑一夜回到20岁少女？郑知苏挑战女团出道！

《重返20岁》由「国民妈妈」金海淑、《黑暗荣耀》郑知苏、《云画的月光》郑振永主演，大家一定很好奇这个阵容搭在一起会出演什么样的剧吧？现在就跟著小编一起看看《重返20岁》的开播看点吧！

改编自经典电影《回到20岁》

《重返20岁》是改编自2014年上映的电影《回到20岁》，《回到20岁》观影人数达865万，更位居同年电影票房第三名，由於广受好评，还被改编成中国版、泰国版、日本版等。讲述奶奶吴末顺（金海淑 饰）一夜之间变成20岁的吴杜莉（郑知苏 饰）后，爲了实现年轻时没能实现的歌手梦想，享受闪耀的全盛期的浪漫音乐成长故事。不过...电影版是奶奶加入孙子的乐团，而电视版则改为挑战女团出道。



「国民妈妈」金海淑一夜回到20岁少女

有著「国民妈妈」称号的金海淑，饰演一夜回到20多岁的奶奶「吴末顺」，重新获得完成歌手梦想的机会。「实力派老戏骨」的演技就不用多说了吧～真的就是演什么像什么！而这次比较特别的是和郑知苏饰演同角色，金海淑也表示为了可以配合的更好，两人也聊了很多。



郑知苏挑战女团出道，再次展现好歌喉

童星出身的郑知苏，近年因出演《黑暗荣耀》宋慧乔的少年时期而备受关注。剧中将饰演「外在20岁、内心是70岁灵魂」的「吴杜莉」，她会如何诠释这年龄差的差异，不让大家看出破绽也备受关注！在制作发布会上她说：「能和海淑前辈饰演同个角色，是一件非常荣幸的事情，其实非常紧张、负担也很大。阅读剧本的时候，前辈笑著说『你随便做吧，你可以做到』，这让我有了信心。」



由於剧中「吴杜莉」将挑战女团出道，所以也会有不少郑知苏亲自演唱的桥段，之前她曾在《玩甚么好呢》展现好歌喉，甜美又有爆发力的嗓音让人印象深刻。这次除了演技大突破外，唱歌的部分也让人期待呀！



郑振永时隔10年再出演电视剧版《重返20岁》

郑振永其实在10年前就出演过电影《回到20岁》，当时他是饰演吴末顺的孙子、半地下乐团的团长。这次在电视剧饰演UNIS娱乐公司的制作人「丹尼尔・韩」一角，曾是人气组合 IGNIS 的队长，负责作曲、制作等，拥有各种能力的天才制作人。这角色感觉跟现实中的他（B1A4队长＋音乐制作人）有点相似呢！



时隔10年再次出演，郑振永也表示：「接到翻拍作品提案时，感到非常激动和光荣，通过电视剧讲述的故事更多，可以展现出更多的东西。」



《重返20岁》即将在12月18日首播，逢星期三晚上在「黄Viu」上架，香港观众亦可收看古装爱情韩剧《玉氏夫人传》和全新韩综《芬兰租屋生活》、《白种元的悲惨世界》等。

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