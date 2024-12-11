Red Velvet Irene粉丝会引众怒！安检触碰女粉丝身体，胸部、腋下都难逃：别把我们当罪犯

女团Red Velvet成员Irene日前发布了个人首张专辑《Like A Flower》，同时积极开展线下活动与粉丝们见面，没想到她身边的工作人员却做出令粉丝不满的行为，广大粉丝为此一度迁怒了Irene。

近日参与了Irene粉丝签名会的粉丝A某在社交平台X（前Twitter）上发文，称自己被一名安检人员性骚扰。A某向朋友诉说自己的遭遇：「（安检人员）让我把袖子卷到肘部以上，还让我跳一跳（检查身上是否携带录音设备等），之后问我能不能碰触我的胸口，接著他真的用手背拍了拍我的胸部上方，只隔了一层内衣。」A某无奈地说道：「作为粉丝，我们必须遵从工作人员的指示，拒绝可能会被要求离场，又有多少粉丝敢说『不要碰我』呢？」

A某补充说：「虽然不是直接碰到胸部，但是在锁骨下方和内衣外的胸部上方被触碰。 为什么只是去粉丝签名会和偶像说句话，还需要遭受这种检查？」



相关事情火速在韩网发酵，另一名参加同场签名会的粉丝B某也留言称：「我也被摸了腋下。当时我穿著羽绒衣，他说『我要摸一下』，然后从手臂到腋下，再到腋下侧腹都被摸了。」

A某还提到自己在Red Velvet「Cosmic」签名会上也经历了类似的事情，称：「有安检人员一直盯著我的胸部，好像在怀疑我是否藏了什么东西。 即使是同性，也让我感到非常不适。」A某最后表示：「最可怕的是这种事情可能会再次发生，明明被摸了身体，却不能说出来，这种感觉太恶心了。 如果你觉得去签名会的粉丝像拿著炸弹威胁的罪犯，那干脆别举办签名会了。」



此外，Irene於11月26日发布了首张个人专辑《Like A Flower》。 该专辑首周销量突破33万张，成绩斐然。

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