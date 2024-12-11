2025年丧尸韩剧再+1！《流感》定档2月7日，朴正民＆BLACKPINK Jisoo 情侣合照公开！

由朴正民、BLACKPINK 金智秀（Jisoo）主演的丧尸剧《流感》，确定在明年2月7日公开啦！

Coupang Play 新剧《流感》讲述的是一对恋人穿过被丧尸袭击的危险万分的首尔市中心，互相奔向对方的故事。剧中，朴正民饰演在因在防卫产业就业而试图服替代役，拖延至26岁才入伍的青年「李才允」；金智秀饰演等待才允退伍的女朋友「工科女神」出身的新职员「姜英珠」，因才允无法理解自己而非常痛苦，最终收到分手的通知。



今日也公开首波剧照，从大龄军人「李才允」和胶鞋女友「姜英珠」的幸福开始，到因僵尸的袭击而魂飞魄散的世界，预告充满活力的故事。李才允在部队所在的首尔市中心的一座高楼建筑中面临著被僵尸覆盖的情况，让人期待他之后展开的动作；而横穿江南中心的姜英珠看起来满脸惊讶，似乎面临巨大危机，露出惊讶的表情，让人好奇即将袭击的僵尸们会如何攻击她。



（＊延伸阅读：【K社流行语百科】韩国的兵哥哥和花鞋是什么关系？橡胶鞋又是谁？）

从过去可爱的恋人时期，到千钧一发的情况下，两人最先想到的依旧是彼此，他们能否在既近又远的距离再次相遇？令人好奇！而《流感》是由电影《守望者》、《狩猎的时间》尹成贤导演首次挑战新题材，电影《寄生上流》韩进元编剧、《杀人者的购物中心》池镐镇编剧合作创作剧本，确定在2月7日公开。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻