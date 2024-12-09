已故宋再临电影遗作《暴跌》，确定明年1月15日上映

演员宋再临上月12日於自宅留下遗书离开人世，电影遗作《暴跌》（原名「暴跌：事业倒闭的男人」）确定上映时间是明年1月15日，电影公司同时公开全新前导海报。

*先前报导回顾：‎〈宋再临遗作《暴跌：事业倒闭的男人》确定明年1月上映！以虚拟货币LUNA为主题〉‎

《暴跌》是部犯罪电影，以2022年虚拟货币「LUNA币」暴跌、蒸发50万亿韩元的事件主题，讲述一名青年企业家做出无法挽回的选择，他的创业投资的内幕，还有投机青年们白天沉迷股票、晚上沉迷虚拟货币的的血淋淋故事。《暴跌》最新前导海报即主角，宋再临饰演的虚拟货币「MOMMY」开发者「杨道贤」。



《暴跌》由於改编真实事件，且此事件有大量受害者、司法机关尚未做出最后判节，因此剧组开拍前进行了澈底的调查及法律判例了解，更接受了法律谘询，韩国内容振兴院新媒体内容部门亦支援制作电影。

《暴跌》导演为时事教育节目制作人出身的玄海丽（현해리音译），节目上制作过多篇社会报导专题，还曾执导《仅契约工就当了9次的女人》在坎城影展获好评，她表示「会尽全力真实又一针见血地呈现黑色喜剧要素」，透露了电影风格。

除了宋再临，《暴跌》卡司还有《大力女子都奉顺》与《青春时代2》的安友渊、《地下菁英》闵成旭、《Kairos》苏熙请（소희청音译）、《武法律师》车正元。



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