【K社韩国小百科】K-POP圈追求病态瘦美！女爱豆练习生80%无月经，10天不吃饭，每天仅睡3小时

韩国爱豆行业一直以其光鲜亮丽的外表和全球影响力吸引著众多目光，但这背后隐藏著许多辛酸与不为人知的故事。

每一位最后能够出道站在舞台上的爱豆都经历了严苛的练习生制度，在这个过程中他们的劳动权利和人权往往被忽视。 近日韩媒「BIZ韩国」剖析了K-POP在成长过程中忽略的歌勒问题。

爱豆通常从十几岁开始接受培训，每天进行长时间的歌唱、舞蹈训练，甚至为了练习搬到公司附近居住。 部份练习生甚至需要放弃学业，过著单调枯燥的生活。 而成为爱豆都极其注重身材，往往通过极端的方式减重。



「10个女练习生中有8个停止了月经」，一位娱乐公司新人开发团队的工作人员如是说，「每天淩晨5点起床，淩晨2点回家，为了减肥，一周只喝水度日的孩子们，在这座娱乐王国中比比皆是。 大部份练习生都停止了月经。 在成长的重要阶段，因为不吃东西只运动，导致这样的情况发生。 这里没有『健康的』减肥方法，只有命令她们达到目标体重。 如果停止了月经，孩子们反而会感到开心，因为反而觉得方便了。 那些不上学的年轻女孩们对停经这一事实毫不在意，这里并没有提供性教育。」

娱乐公司并不是学校，因此没有照顾练习生的义务，练习生的劳动者身份也没有被承认，他们与公司之间并不存在「雇佣」关系。 尽管公司会安排练习，也会进行惩罚，但却没有遵守劳动法的义务。 为了进一步了解K-POP练习生的生态，「BIZ韩国」还采访了前女团Brave Girls成员卢蕙兰。



15岁成为练习生后，蕙兰每天从放学之后练习到淩晨，甚至常常通宵练习后又直接去上学。 为追求瘦身，她曾连续10天滴水未进，最终导致身体受损，经常因胃痉挛被送往急诊，甚至停止月经。 即便受伤，仍被要求穿高跟鞋完成演出。 同时练习生生活孤立而高压，因严格管理和激烈竞争，成员间关系也常恶化。 蕙兰形容那段时间「无法做自己想做的音乐或舞蹈」，只是被动服从指令。

蕙兰指出练习生和偶像缺乏合法权益保护，行业内普遍存在压迫性规则和不健康的竞争机制，这些问题不仅存在於个别公司，而是整个行业系统性的问题，希望能早日建立更公开透明的偶像培养体系，以保障从业者的身心健康。 即使经历了多重磨练，蕙兰对未来仍持乐观态度，近几年公众和业内对艺人的关怀和理解在逐步提升，期待K-POP文化能从压迫中解放，成为真正基於创意与自由的艺术。



韩国爱豆行业的成功建立在极大的牺牲之上，无数练习生和偶像以青春和健康换取光环。 这个体系需要更人性化和可持续的改革，才能让更多的练习生和爱豆拥有更健康和幸福的职业生涯。

参考来源：https：//www.bizhankook.com/bk/article/27939

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