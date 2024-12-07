【韩网热门】车银优弟弟惊喜现身综艺节目，网赞似「婴儿肥迷你版车银优」

实境综艺《芬兰租屋生活》昨日首播，李帝勋、李东辉、郭东延与车银优来到芬兰乡村挑战自给自足的生活。 第一期节目里，车银优的亲弟弟李东辉也有小小出镜（*车银优的本名是李东敏），让网友感到十分惊艳！左上角就是弟弟：

车银优做的料理获得妈妈称赞，骄傲地对弟弟说：「哥还是很有天赋的，东辉呀~」镜头外的东辉少爷表示：「只要用刀的时候别太危险就好... 因为可能会伤到手。」这家的兄弟为什么感情这么好啊！



음식 배운 거 어머님께 칭찬 받으니깐

차은우 “형 소질 있다니깐 동휘야 ~” 이랬는데

도련님 : 칼질만 안 위험하게 하면 . . 그러다 손 다치니깐



이가네 형제가 왜이리 다정해 ㅠ ㅠ pic.twitter.com/mb9jCfZXR3 — ໊ (@cew_story) December 6, 2024

小编补充TMI：车银优弟弟早就因高颜值在网上引起关注，今年5月车银优做客《刘QUIZ ON THE BLOCK》时透露弟弟目前在中国当留学生、读新闻系（有说是复旦大学），ASTRO成员也都说弟弟超帅的！



韩国网友评论：

1. 哦莫，怎么有两个车银优！

2. 讲话的嗓音和语气都一模一样，真的有吓到kkk

3. 黑衣服是弟弟吗？ 我看了半天都以为他就是车银优... kkk

4. 视线一直被角落里的弟弟吸引... 第一次在车银优在场的情况下看了别人

5. 简直像双胞胎

6. 普通人从这种低角度拍能这么帅真的很神奇，但想到是车银优的弟弟就可以理解了kkk

7. 弟弟好像车银刚出道时脸上还有婴儿肥的模样啊

8. 他一定被很多人问过是不是车银优弟弟

9. 我朋友是他的同学，他说即便没人问，只要看一眼就知道是车银优的弟弟，影片里真的更像kk

10. 好奇妈妈究竟是何等程度的大美人

11. 妈妈也有稍微出镜，侧脸跟车银优一模一样



12. 这家的DNA是怎么回事，一定要保护起来

13. 车银优为什么只有一个弟弟... 至少应该有10个！（虽然也没我的份）

14. 一直听说车银优弟弟很帅，真的跟哥哥不相上下啊

15. 脸上仿佛写著「我是车银优弟弟」

16. 对车银优的父母肃然起敬，居然养出了两个内在和外在都很美好的儿子...

17. 银优养的狗狗也颜值很高



18. 银优弟弟很乖巧，银优也对弟弟很好，这对兄弟不普通啊，两人感情超好

19. 家庭氛围真的很温馨，每个人讲话都甜甜的

20. 我愿当二儿媳，先给二老请安了

出处：https://theqoo.net/hot/3516975431

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