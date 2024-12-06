《芬兰租屋生活》Bromance满满！李东辉好奇车银优的血，李帝勋一脸幸福：应该很甜

《芬兰租屋生活》今（6）日首播，首播前「四美男」李帝勋、李东辉、郭东延与车银优特别录制宣传片，考验他们在芬兰同居后回到韩国的默契，四人之间的Bromance满满啊！

制作单位以题目考验他们对彼此的熟悉程度，先是关於李东辉的题目「下列哪种状况对东辉来说比较痛苦？每天穿一样的衣服（帝勋当造型师）VS禁止唱歌（禁止听、唱、哼）」，要知道，李东辉是韩国演艺圈知名的热爱时尚又爱唱歌的艺人，曾出过‎单曲〈你知道的你〉‎唱歌的同时表达自己的时尚态度，到底答案是什么呢？



李东辉念完题目就信誓旦旦其他三人应该能猜对：「我们都长时间生活了，同甘共苦，应该都很了解我吧？虽然我故意说得有点混淆。」车银优听了murmur：「不会混淆啊……」李东辉马上教训(?)他：「你给我等著！我看你怎么选！」



虽然李东辉和车银优会斗拌嘴，但答案公开是不能唱歌后，车银优马上肯定李东辉：「我认为哥是歌手。」多支预告中确实能听见李东辉随时都在唱歌，唱华语名曲〈死了都要爱的〉的韩语原曲朴完奎〈千年的爱〉时，车银优享受地躺在旁边听呢！李东辉解释在芬兰工作时不能唱歌很痛苦，而想穿的衣服回韩国再穿就好。



《芬兰》预告片已有李东辉透露自己睡前会「回忆大家的笑脸，想著他们的笑脸幸福入睡」，而对他来说，在芬兰的时候会无法入睡的状况是？还没抓到蚊子VS没能逗笑任何人？车银优听到题目说很难，李东辉伤心地问他：「什么？银优你还不了解我吗？这还要思考吗？」



幸好三人都答对：没打完蚊子睡不著，李东辉直呼：「如果没逗笑别人就没办法睡觉的话，那我要换职业了！」相当搞笑。《芬兰》预告片出现的「王者之剑」苍蝇拍正是李东辉从韩国带去的，他无奈地说芬兰那的蚊字怎么都抓不完。



聊起蚊子，车银优突然冒一句：「芬兰的蚊子应该是第一次吸到韩国人的血吧？」李东辉：「也是第一次吸车银优的血。」李帝勋一脸幸福(?)的说：「应该很甜」车银优自己也好奇：「是什么味道啊？」李东辉：「我也很好奇。」车银优一惊：「哥你好奇什么？」



换郭东延的题目，李东辉因为耳根子软一直被车银优影响而答错，不满的他又和车银优斗起嘴来，不过两个人还有不少肢体接触展现兄弟爱。聊到郭东延的做菜能力，李东辉相当想念地说自己回韩国叫外送都会想起郭东延，李东辉还推荐郭东延报名‎《黑白大厨2》‎：「参加《黑白大厨2》吧！最近好像在筹备，我看到了充分的可能性！」



「四美男」拥有不同个性与搞笑欲望，组合起来非常有趣，完整问答影片就在下方，好奇他们问答所提的内容就得收看《芬兰租屋生活》正片了，《芬兰租屋生活》就在今晚首播，香港观众可於黄Viu收看！



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