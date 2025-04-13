【韩网热门】NANA批评THE BOYZ善旴没礼貌遭粉丝洗版攻击，回应超霸气：「见一知十」

近日有网友分享了男团THE BOYZ成员善旴电台节目下班时的一段影片，善旴走进电梯后发现耳机掉落在外面地上，大声说：「我的AirPods！」警卫随即将耳机捡起递给他，善旴单手接过，没说谢谢也没有任何表情，引起关於其人品的争议。 NANA在影片下留言：「혼나야겠네요（该挨骂了/该被教训一下耶）。」

善旴意识到引起争议后通过沟通app对粉丝作出解释，称当时听到粉丝大喊但一时没搞清楚是什么东西掉落了，意识到是耳机后说了一声「我的AirPods」但仍然没看清在哪里，接到后有说「谢谢」，只是没有点头动作而已。 善旴表示单看影片确实容易令人误会、承认是他的过错，但他遇到别人帮忙挡门时都常说「谢谢」、遇见打歌节目的清洁工也都会说「你好」，希望以后不会再出现这样委屈的情况，也请大家不必担心。



随后有部份善旴粉丝涌入NANA的SNS留下恶评：「你以为用的是非公开帐号吗？ 道歉然后滚蛋吧」「闭嘴，管好你自己」。 其中一个留言较长：「只凭短短几秒的影片就评价一个人，作为公众人物写这样的留言真的让人失望，看起来很没脑子。 你是演艺界前辈啊。 明明知道这种事对当事人而言有多痛苦，请不要一副无所谓的样子到处留言。」对於该留言，NANA回覆「见一知十」，仍然坚持自己的观点。



同时，NANA在粉丝沟通app里PO长文，解释称她的留言并不是评判善旴这个人，而是单纯认为他的行为和语言缺乏礼貌、令她感到不小的冲击，应该挨骂/被教训的是该行为本身：「看著掉落的AirPods用所有人都能听到的音量大喊，视线固定在几步之遥的地方，却一步也没移动过。 是叫谁捡过来的意思吧？ 他是无法移动的情况吗？ 也许对方比他大好几岁，只因对方身份是警卫？ 就要充当他的手和脚吗？ 还是在叫自己掉落的东西自己走过来呢？」

NANA认为每个人都可能被误会，所以反覆看了好几遍影片，很确定自己的想法：「我不知道他是谁，但如果我身边有这样的人，我会像现在一样说同样的话：『该挨骂/该被教训耶？』还会再加一句：『这种行为是从哪学来的？』^^」



*theqoo相关讨论有至少3个，留言均超过700条。

韩国网友评论：

1. NANA说得对，很帅气

2. 我第一次看完影片之后的想法跟NANA一样

3. 难道他真的不知道，那一个行为就能让整个THE BOYZ一起掉入谷底吗？说什么还说了感谢，感你个头啦kkkk

4. 现在什么阿猫阿狗都能当偶像了ㅡㅡ

5. 掉东西就捡起来啊…在搞什么…是有什么特权吗？

6. 旁边有粉丝拍照录影的情况下，他都敢这样？哈…

7. 一般人都会稍微向前走几步、双手接过吧，他连个假装的动作都没有，无需解释了

8. 如果真的没人帮他捡，他难道要直接坐电梯离开吗？

9. 真的很没教养，大喊「我的AirPods」语气很像不良少年，有点在发脾气的感觉

10. 好像在说「立即捡过来给我！」这是请人帮忙的态度吗？ 平时他是如何对待警卫的呢，真的是见一知十

11. 他说了「谢谢」吗？ 我完全看不出他的嘴有动过

12. 说「谢谢」的音量如果和「我的AirPods！」一样大，就不会引起误会了吧

13. 哇... 如果是5岁小孩做出这样的行动，大家都会说应该教育一下吧？ 成年人这样做却有人护航？

14. 因为这件事，他的更多黑历史被挖出来了... 比如出道前在匿名问答app说想养的宠物是「外国女人」，连「儒家思想」是什么都不知道

15. 直播时粉丝提到「儒教boy」，他一脸无知地说自己是「无教」，队友表情亮了XD



16. 虽然说的没错，但没必要针对艺人同僚写这样的留言吧？ 心里想想不就好了

17. 如果粉丝没有去招惹NANA，这次争议也就过去了

18. NANA气场超强，是queen！

19. 对NANA超有好感，大快人心

出处： https://theqoo.net/hot/3692432853，https://theqoo.net/hot/3692388668，https://theqoo.net/hot/3691844134，https://www.instagram.com/p/DH-3BrmSLy_/

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻