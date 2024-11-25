郑雨盛承认当爸！韩媒又爆他其实有正在交往的素人女友，公司回应：演员私生活无法确认！

郑雨盛24日遭到D社爆料有私生子，今日又有韩媒爆料他其实有一位交往一年多的素人女友。

据韩媒 Ten Asia 报导，郑雨盛的现任女友不是日前传出恋爱绯闻的演员申铉彬，而是一位非艺人女性。两人已经交往一年多，他们甚至与正在公开恋爱的李政宰和林世玲情侣一起 Double Date。据悉，现任女友不知道郑雨盛有私生子的事实和文佳庇的存在，受到了巨大的冲击。

如果该报导属实，文佳庇（文佳菲）怀孕的时间是去年6月，从这一点来看，郑雨盛明知私生子存在仍开始交往的事实难免会受到批评。随后，郑雨盛的经纪公司 Artist Company 就恋爱报导回应：「因爲是演员的个人生活，所以无法确认，希望大家谅解，不要过分推测。」



昨天晚上D社的爆料，模特儿文佳庇（35岁）成为了一名母亲，今年3月她顺利生下一个健康的男婴，而这个孩子的胎名，是由演员郑雨盛（51岁）亲自取的，因他正是孩子的父亲。郑雨盛也承认是孩子的亲生父亲，并表明立场「正在朝著最好的方向讨论孩子的养育方式，作爲父亲，我会对孩子负责到底。」但并未提及与文佳庇见面、结婚与否等问题。



（＊延伸阅读：郑雨盛亲子鉴定后只承认儿子不打算结婚！与女模并非交往关系，韩媒爆「见过几次之后她就怀孕了」）

另外，郑雨盛将按原定计划出席29日举行的《第45届青龙电影奖》，他凭藉著电影《12.12：首尔之春》（韩国2023年年度票房冠军）入围最佳男主角，因此获奖的可能性很大。如果再次获得最佳男主角，在发表感想的过程中，是否会亲自对与文佳庇生下的儿子表明立场备受关注。



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