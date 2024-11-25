【韩网热门】郑雨盛&文佳庇：结婚矛盾、亲子鉴定？还在商讨养育费中！ 网友意见分歧大

24日晚D社爆料影帝郑雨盛是女模文佳庇儿子的生父，瞬间引爆舆论。

*延伸阅读：小16岁女模为影帝未婚生子！郑雨盛替儿子取胎名，承诺共同抚养

郑雨盛亲子鉴定后只承认儿子不打算结婚！与女模并非交往关系，韩媒爆「见过几次之后她就怀孕了」

而韩媒「Ten Asia」又揭露郑雨盛与文佳庇曾讨论过孩子的抚养和结婚等问题。 文佳庇希望结婚，但郑雨盛则坚决表示不结婚，态度强硬。 随后，文佳庇通过社交媒体公布生子消息，也被认为与两人之间的这种分歧有关。 两人并没有正式交往，郑雨盛在完成亲子鉴定后，只承认了作为儿子生物学父亲的角色。据悉，郑雨盛已支付了包括抚养费在内的相关出生费用。 至於关於结婚等意见分歧，郑雨盛的经纪公司对外表示：「没有可以确认的内容。 这是演员的个人生活。」

韩国网友评论：（以下内容仅翻译theqoo评论，不代表KSD任何立场）

1. 比起不结婚，他最大的问题是隐瞒有3个月的儿子，直到孩子妈妈生气自爆，不然他就一直回避下去，郑雨盛的脑残粉们清醒一点吧，其实他不结婚也有问题，女方要求结婚，他也拒绝了，不结就是在回避啊

2. 有新闻爆料女生在怀孕、产子之后就退圈了，男方有脸说会尽到责任，哈哈哈哈哈，为孩子负责的是文佳庇，有些中年男人误以为只要给钱了就是好爸爸，居然还有女生为他洗白

3. 给钱就是负责？？ 在韩国你一个月挣1200万的话只需要给220晚就算尽到义务了，在韩国养孩子最大的尽责任是结婚

4. 理解不了他们两个人，完全没有爱情，也不是在交往，就这样睡了??? 毫无伦理道德的两个人，只觉得没有选择权的孩子最无辜

5. 又不是在交往，为什么不避孕？？

6. 光看D社的报导以为双方都协商好了，原来并没有啊，郑雨盛还真厉害，难怪是那么多男人的偶像呢

7. 这女模就是故意的吧，想借孩子上位

8. 应该是他不想负责，女方才故意传到SNS上闹出新闻的，不过郑雨盛多少也算尽到了一点责任吧

9. 他都有私生子了，怎么还有人替他洗白？？

10. 单纯只是一夜情而怀孕，硬是结婚的话......

11. 果然男人在这个地球上活得最舒服，以为给几个臭钱就算是负责了，你只要给钱了，女生就会自动替你安排好一切，真刺讽啊

12. 楼上有人说「双方都在享受性，为什么要结婚呢？？ 如果不小心有了孩子，那就一起扶养，这到底又什么问题??? 这也算是新兴家庭形式吧，孩子也会幸福的」。 如果双方有一个人不想结婚，那么不想结婚的那个人就好好避孕啊，还新兴家庭型态，那也只能在大家都不想结婚的状况下才可以，不打算结婚就好好避孕！！！

13. 老男人让年轻的女生怀孕，只想用钱打发

14. 国外也不这样啊，国外都是从一开始就会讨论好，不会怀孕8个月了不告诉对方，然后又悄悄自爆，说这是新兴家庭型态的人脑子有问题吧

15. 他们又不是未成年，都说了会负责的

16. 把单亲家庭、私生子当作异端是这个社会的错误，这又不是出轨生出来的孩子，和离异家庭里的那些单亲孩子又什么区别呢??? 如果孩子由郑雨盛独自扶养的话，他也会被骂怎么不娶了孩子的妈妈，孩子就该妈妈来扶养。 这虽然不是传统的家庭型态，但也不该骂孩子啊，不能因为有了孩子，双方就一定要结婚

17. 那些说不需要结婚的人，等你的女儿未婚生子了，你也别逼著她和孩子生父结婚喔

18. 不能因为现实里更多的是连钱都不给的男人就夸给钱的郑雨盛就是好男人啊，而且为什么不避孕

19. 郑雨盛可不是不婚主义者啊

20. 为什么要说外国孩子，国外都是认定是自己的孩子的话就会抚养啊，只是不结婚而已。 郑雨盛被骂是因为亲子鉴定+怀孕+生孩子，至少有1年半的时间，都在讨论所谓的抚养方式，他其实没有打算把孩子登记在自己的户籍上，也没打算在采访或者活动时透露自己有孩子，如果不是爆料出来了，他只会一味地在隐瞒下去

21. 又不是只有结婚生子才是唯一的家庭型态，家庭型态变得多元化其实还蛮好的。 但是不适用於这件事，如果真负责的话从怀孕开始就该好好协商养育费的问题了，而不是等孩子都已经生出来了还在讨论

22. 这件事情教会了我一定要避孕啊，一定

23. 没交往就上床，这就是炮友吧，物以类聚人以群分，因为知道是郑雨盛的孩子，女方才执意要生的吧，能够继承他的财产

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