【韩网热门】姜镐童在闵庚勋婚礼前夜传给他的简讯

昨日播出的JTBC综艺《认识的哥哥》公开了闵庚勋婚礼过程。

姜镐童在婚礼前夜突然很有感触，传讯息给闵庚勋：「我的弟弟庚勋啊，今晚对於庚勋来说应该有很特别的感觉吧。 平时哥哥有多么珍惜你、依赖你、爱你，今天才谨慎地向你告白。 从第一次见到青年庚勋，到现在成为这么美好的人，能与庚勋结下独特的缘分，哥不知有多么感激和开心。 庚勋啊！音乐和幸福的家庭是提前享受的天堂。 明天，庚勋和导演这两位美好的人会有一场梦幻的婚礼！希望你们拥有幸福的家庭、总有好事发生，我会一生为你们祝福。 庚勋啊，我要过分地祝福你，爱你。」

半小时后庚勋回复：「是镐童哥没错吧？ 该不会是帐号被盗吧？」XD庚勋接著认真地写道：「居然写了这么长的文，好感动啊哥哥。 我经常感到，您从开始到现在一直很照顾我。 我会把这份心意也传达给新娘，谢谢。 明天要度过有趣的一天哦~」



金希澈和徐章焄说这是两人十年来互传简讯文字最多的一次XD

▽影片3分48秒开始：



韩国网友评论：

1. 好温暖好感动ᅲᅲᅲ

2. 「音乐和幸福的家庭是提前享受的天堂」，这句真的是名言啊

3. 文笔好棒

4. 哦莫... 如果是我一定爆哭

5. 姜镐童大叔是懂得讲这些温暖话语的人，真的很好

6. 「我要过分地祝福你」这么好的文句我也要用起来

7. 这就是我喜欢镐童大叔的原因... 真诚、有责任感、温暖

8. 镐童拍《大逃出》时也对NPC小孩们很温暖

9. 想起他拍《姜食堂》时被粉丝感动哭，真是很感性的人

10. 这样看来姜镐童确实是INFP

11. 完全能感受到他的真心

12. 能红这么久不是没有原因啊

13. 镐童是很浪漫的人ᅲᅲ 这段话也能看出他有多爱自己的家庭

14. 闵庚勋结婚了？ 晕

15. 别看现在有说有笑，到了婚礼上大家全都哭了ᅲ真的都很喜欢庚勋

16. 先结婚的人说出「婚姻是天堂」这种话，真的很帅气、很可贵

17. 确实耶，闵庚勋刚出道还是小孩的时候，就通过《情书》开始合作了，好感动

18. 社会生活中能结下这样的缘分真的是福气... 太甜啦...

19. 这段话可以直接用作婚礼祝词啦

20. 虽然没有特别喜欢姜镐童，但这段话是我见过的结婚祝福中最棒的讯息，仿佛脑袋嗡的一声被震到

出处：https://theqoo.net/hot/3498745212

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