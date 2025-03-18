金秀贤：韩流高片酬代表人物之一！曝《山寨人生》每集身价8亿，2季大赚144亿

金秀贤和已故金赛纶的恋情连日来登上热搜，前者与遗属的舆论攻防战愈演愈烈。 与此同时金秀贤的新作、Disney+《山寨人生》也成为焦点话题，关於他片酬的旧闻再次掀起了热议。

早在去年金秀贤和金智媛主演的《泪之女王》播出当时金秀贤的片酬就引爆关注，有媒体称原本金秀贤的片酬为每集8亿，但《泪之女王》他仅收取了50亿，平均下来为每集3亿，比前作《某一天》一集5亿的身价低很多。



虽然片酬变低了，但《泪之女王》却巩固了金秀贤在韩流中的地位，他与编剧朴智恩合作的作品皆取得成功，展现了票房保证的威力，再加上原本演技就不差，吸引了更多的剧本和制作公司，Disney+的《山寨人生》就是之一。

业界人士透露《山寨人生》中金秀贤的片酬已达8亿，该剧分1、2季播出，第一季有9集，第二季同样为9集，也就是说光靠这一部剧金秀贤就有144亿的片酬落入口袋。 自从2012年《来自星星的你》大火之后，金秀贤就一直是韩娱圈的顶流，广告片酬在业界也是数一数二的，据说其广告收益已突破500亿。



得知金秀贤身价的网友们也大为震惊，纷纷表示：「听说演员片酬变高也是因为他的原因」、「其实身价什么的都是泡沫，慢慢在消退」、「韩流大不如以往，感觉要重新定身价了」、「7亿对他来说也就是演一集电视剧而已」、「演员高片酬太不像话了，制作费一大半都是用来给他们，工作人员、 配角越来越少，电视剧圈也乱套了」、「每次有片酬争议的时候，金秀贤肯定要被提到」、「高片酬典型代表-金秀贤」、「太疯狂了」等。



此外，金秀贤和曹宝儿连袂主演的《山寨人生》以1997年IMF危机时期到2000年代初期为背景，讲述发生在「山寨货市场」里的故事[7]，一个平凡的男人金成俊在20世纪末投身於山寨货事业并成为21世纪的全球「山寨王」。本月12日时Disney+官方帐号中《山寨人生》的播出时间为未定，随著「金秀贤事态」升级，有韩媒分析会无限期推迟公开。

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