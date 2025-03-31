金秀贤神隐半月露面！记者会要点：对话记录「不是同一人」、不后悔《泪之女王》否认恋情，起诉遗属索赔120亿

金秀贤及法律代理人今日下午召开记者会亲自发言，痛哭流涕称没有在金赛纶未成年时交往，不能承认不是事实的指控。

金秀贤表示自己是「胆小鬼」：「一直享受著已经拥有的东西，总是害怕失去和受伤，忙於逃跑。 我应该一开始就说明所有。 这样一来珍惜我的粉丝和公司的同僚也许就不会如此痛苦。」



金秀贤表示虽然每天都想亲自说明一切、「结束这像地狱一样的情况」，但担心让周围人受伤而未能发声，包括在《泪之女王》播出时否认恋情，并表示假如时间倒流仍会否认，同时强调没有未成年交往：「我和故人在5年前，在《泪之女王》播出的4年前，交往了一年左右。 作为主演有太多需要守护的东西。 每次在作为人的金秀贤和作为明星的金秀贤之间做选择时，我都选了明星金秀贤。 其实我每天都在害怕。 但我不能为自己舒服而按照自己的想法做出选择，这是作为金秀贤的人生的责任。 即便说我卑鄙自私，我也甘愿接受。」



金秀贤表示和金赛纶就像普通情侣一样，带著好的感情开始，随著时间流逝而分手。 金秀贤认为分手之后不应再联络，尤其酒驾时金赛纶已有新的男友，他更不知道能说什么。 金秀贤：「金赛纶的遗属因为我是金赛纶前男友而想置我於死地，让我承认没做过的事，说我从故人未成年时玩弄她，压迫她直至死亡，说我是杀人者。」



金秀贤表示金赛纶之死并非因为公司的所谓压迫，并公开一段去年的录音，可以听到Goldmedalist代表向金赛纶当时所属公司的人士说明第二封存证信函只是流程。



金秀贤还表示，遗属公开的kkt对话记录有很多错误，所谓2016年的照片其实是2019年的，2016年和2018年金赛纶的对话对象并非同一人，这一结论来自鉴定机构，且金赛纶在Goldmedalist只是演员，没有负责新人选拔等工作。 金秀贤表示最令他痛苦就是这一点：「我和公司一旦否认，对方就会拿出更多假的证据和证言。」督促遗属将所谓证据交给警方鉴定。



金秀贤在最后表示：「我愿意接受所有批评，但没做过的事就是没做过。 我不会说请相信我，而是会证明这一点。 谢谢大家。」



同时出席记者会的法律代理人LBK律师事务所律师表示，已决定以名誉毁损罪对金赛纶遗属、所谓姨母、YouTube「横竖研究所」运营者金世义提出民事起诉和民事起诉，索赔总额120亿韩元。

随后金秀贤和律师起身离开会场，有记者询问「你和金赛纶最开始在哪里见面？」，金秀贤没有回答。

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