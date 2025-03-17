金秀贤所属社曾向金赛纶发送第2次存证信函，继续催债、威胁索赔《泪之女王》全额损失！

已故演员金赛纶的遗属因YouTuber李镇浩涉嫌诽谤而提告，并委任法律代理人在首尔警察厅前举行记者会，发表相关立场。

BUYOU律所代表律师夫智锡、韩国艺人自杀预防协会会长权英灿、以及YouTube频道「横竖研究所」的代表金世义出席了记者会（人名皆为音译）。夫律师表示，李镇浩散播虚假事实导致金赛纶死亡，希望这一点能够最大程度地反映在量刑中，并对其进行严厉惩罚。 夫律师称，李镇浩不仅否认金赛纶与金秀贤交往的事实，还进一步散播谣言，将她描述成奇怪的女人，导致她陷入极度的心理痛苦，最终不得不做出极端选择。

夫律师明确说明了公开与金秀贤交往照片的原因，同时要求金秀贤道歉。 遗属方只是希望金秀贤承认交往事实，因为要起诉李镇浩，必须先证明金赛纶与金秀贤的恋爱关系。 但金秀贤方面发表了虚假的声明，让遗属更加痛苦，因此希望他真诚道歉。



夫律师透露，金赛纶收到Goldmedalist的第一封存证信函后承受了极大的痛苦，甚至向金秀贤传送求救简讯。 然而由於未能获得回应，她便想著若是上传过去恋爱时的合照，或许能让对方联系自己，於是在SNS上发布了贴脸照片。

权英灿透露称，Goldmedalist在金赛纶发布合照后几个小时就联络了她，次日向她发送了第二封存证信函，内容包括要求偿还债务、禁止再在社交平台上发布类似照片、禁止与经纪公司内任何人接触，如果导致《泪之女王》因这些照片而遭受损失，则须进行全额赔偿。此后，金赛纶没有再收到金秀贤的联络，之前能联络到的旗下演员也全部断联。



遗属方最后表示：「很难想像故人生前收到这些存证信函时，内心承受了多大的痛苦。 我们不明白，为何金秀贤方面现在才公开发表立场，声称等待遗属的联系。 此外，我们正在考虑对金秀贤方面采取法律行动。」



此外，金赛纶的母亲已病倒、瘦到皮包骨，金赛纶父亲为维持家计终日在外工作，所以未能来到记者会现场。

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