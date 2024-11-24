《2024 MAMA》(G)I-DLE小娟Rap词超呛！提退团成员穗珍、「相关人士」被推测在狙击HYBE内部报告书

人气女团 (G)I-DLE 在23日登上《2024 MAMA》第二章的舞台，队长小娟再次以直言不讳的歌词受到关注。

当天 (G)I-DLE 的舞台以队长小娟的 Solo Rap 拉开帷幕，被无数麦克风包围的小娟唱到：「我一直都尽心尽力，也做得很完美，你懂这是什么意思吗？我是 (G)I-DLE 的队长，你们懂吗？Yo Ladies。你懂我在说什么吗？I-DLE 是永远的，不需要那些没用的担心，反正装作那样的也不是我的粉丝。还批评我的创作，我的热情是数一数二的真诚，但如果那是相关人士的话，你脸都红炸了吧。」（也有人推测「相关人士」这个词是不是在狙击最近在歌谣界引起争议的HYBE内部的报告书）

此外，小娟还提到退出组合的成员穗珍，他唱：「在21年你们也是这么说的吧？You said『没有穗珍你们能成什么？』就连现在合约要结束了，公司都能让我自己看状况去办，当时如果没能受这点影响，能不能走到今天都不知道。」



小娟在这次的舞台上谈到了过去 (G)I-DLE 和最近围绕自己的话题，舞台一公开也立即在网路上引发热烈讨论。网友：「超帅...当时真的乱套了，结论是退出后更成功」、「有能力的女爱豆可以畅所欲言真是太好了」、「真的撕裂了舞台，I-DLE 的 LIVE 也疯狂了」、「我是出道粉丝，当时很多人说穗珍退出的话会完蛋，烦死了，谢谢孩子们」、「既然已经退出了，那就不要提了，徐穗珍也在进行个人活动」、「哇 好帅啊」、「空白期的时候真是万念俱灰，后来〈TOMBOY〉出来了」、「(G)I-DLE依然处於鼎盛时期，一切都很顺利」等等。



(G)I-DLE 在2018年5月以6人组出道，但成员穗珍在2021年因涉嫌校园暴力而面临退出组合的不幸。因爲相关话题，当年的专辑活动也受到打击。虽然穗珍的退出对组合活动产生暂时性的负面影响，但之后他们接连推出〈TOMBOY〉、〈Nxde〉、〈Queencard〉等大热曲，成爲代表业界的女性偶像等，巩固全球人气， 反而迎来了转祸爲福。另外，小娟和 CUBE 娱乐的专属合约已经到期，正在还在讨论续约事宜。



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