运气爆棚！只是去了趟越南旅行就拿下啤酒代言的丁一宇，品牌方自动找上门

演员丁一宇以其出色的演技、亲和力和多样化的角色选择获得了广泛的好评，不过近两年他却鲜少出现在民众面前，让不少粉丝和网友十分好奇他什么时候出来演戏。

近日有消息传丁一宇成为越南知名啤酒品牌「Bia Saigon Special」代言人。 这一切始於丁一宇在今年4月在个人YouTube频道《丁一宇 1日1宇》中发布的旅行日志影片。 越南旅行的Vlog中，丁一宇在用餐时直接拿起一瓶西贡啤酒畅饮的画面尤为引人注目，大汗淋漓的他通过畅饮啤酒解暑降温，这段影片也受到了大量越南当地粉丝的热烈留言。据悉品牌方正是看到这段影片后向丁一宇发出了代言邀请。

日前丁一宇作为特别嘉宾受邀参加了在越南国家会议中心（河内）举办的「Special Night Hanoi」活动，并与约1000名粉丝见面。 活动主办方表示：「丁一宇真诚温暖的魅力与『Bia Saigon Special』的品牌形象非常契合。」

此外丁一宇的新作《扔掉妈妈》预计於明年上半年上映，电影的主要背景设定在韩国和越南，讲述了在越南以贫困街头理发师为生的主人公，在照顾患有失智症的母亲过程中，因自身健康情况恶化，决定向生活在韩国的哥哥寻求帮助而引发的故事。 丁一宇在片中饰演「政珉」一角，与越南明星合作。

1987年出生的丁一宇凭藉2006年播出的情境喜剧《无法阻挡的High Kick》正式出道，饰演了高中打架王「李允浩」一角，获得了超火爆人气。之后还陆续出演了《拥抱太阳的月亮》、《黄金彩虹》、《獬豸》、《绑匪－盗取命运》等人气剧。

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