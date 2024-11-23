2024 MAMA大阪首日压轴舞台〈APT.〉竟是预录！火星人&ROSÉ出席领奖却没唱歌，现场气氛寂静、网大呼被骗

《2024 MAMA》颁奖礼日本场首日请来ENHYPEN、TXT、IVE等人气偶像团，作为压轴嘉宾的ROSÉ和火星人布鲁诺（Bruno Mars）更是备受期待。 然而谁都没想到，两人的表演竟是播放预录影片...

今年的MAMA颁奖礼一连三日在美国洛杉矶和日本大阪分别举办，22日是日本场的第一天，请到ENHYPEN、TXT、IVE、ME:I 、TREASURE、BOYNEXTDOOR、izna等多组来自韩国和日本的人气偶像团。



ROSÉ和火星人布鲁诺今年合作发布了高人气歌曲〈APT.〉，昨日两人齐齐现身京瓷巨蛋，一同拿下「Global Sensation奖」。 两人拿到奖杯后立即作势干杯，火星人还以韩文说「谢谢」，现场气氛高涨。



ROSÉ AND BRUNO SPEECH pic.twitter.com/jXXduxYQ4y — rs (@roseannepics) November 22, 2024

两人早先预告会在《MAMA》合作表演〈APT.〉，很多人都在期待这首歌发行后的首次舞台。 然而令人意外的是，ROSÉ和火星人明明已经在现场，舞台首演却是播放预先录制的影片。

根据现场网友分享的影片，舞台上方环形屏幕播放ROSÉ和火星人在类似Livehouse的场地预录的〈APT.〉，台下观众几乎静默不动，只在结束后发出一小阵欢呼，气氛颇为尴尬冷清。该网友表示：「会场里的人一脸困惑，并不兴奋。」

很多网友对这一安排表达不满，认为《MAMA》事前公告里没有说明是预录，对於花钱买票去现场的粉丝而言与无异於诈欺。 也有人指出，火星人布鲁诺的演出都会带齐自己的乐队及和声团队，猜测主办方或许缺乏足够财力将整个表演团队邀请来日本，或是现场音响设备难以达到live要求，所以才出此下策。而歌手本人已经到场，算是给足面子和诚意。

▽ 2024 MAMA颁奖礼昨日播放的〈APT.〉预录影片：



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