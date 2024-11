韩国男团NOWADAYS 澳门首唱完满落幕 成员清唱〈小幸运〉大骚才艺 超近距离与粉丝见面

由炫彬、润、然宇、振赫、诗润五位成员组成的韩国男团NOWADAYS 以出道短短七个月的新人之姿,首次在澳门举行《2024 NOWADAYS MINI LIVE IN MACAU》。五位成员不止演唱了出道至今所有发行的歌曲外,更为粉丝准备了特别舞台,更在游戏环节中大骚才艺,即场清唱了经典华语歌曲〈小幸运〉,成员诗润还在粉丝们热烈的起哄下展现腹肌,为一众DAY_AND(NOWADAYS粉丝名)们送上既丰富又精彩的见面礼!

青春活泼的舞台表演

以一身秋天装扮现身的NOWADAYS五位成员,甫一出场便连唱了〈NOW〉与〈OoWee〉两首歌曲,以活泼又强烈的舞台为这场MINI LIVE 揭开序幕,完全感受到他们想转递给粉丝们的力量!提到为什么选择这两首歌作为开场曲时,成员们都表示有特别含义:「〈NOW〉同〈OoWee〉都系收录喺我哋第一只单曲专辑入面,我哋今次亦系第一次嚟澳门演出,以呢两首歌作为开场就最适合不过!」。NOWADAYS随后更表演了〈TICKET〉、〈Why Not?〉、〈Heart vs Head〉、〈Troublesome(걔 말고 너)〉、〈Rainy day (2024 Remake ver.)〉等歌曲,毫不吝啬的把所有发行的歌曲都表演给在场的粉丝,让台下的粉丝大饱耳福!





大玩游戏展现才艺 成员清唱〈小幸运〉

当日NOWADAYS 不止带来了精彩的歌舞表演,五位成员更在台上大玩游戏,即场展现五人的才艺!在「 Choice Left or Right」二选一游戏中,面对着「Vocal VS Dance」如此困难的问题,实力非常平均的五位成员感觉非常苦恼,最后主唱Line - 炫彬、润、然宇选择了Vocal,而振赫、诗润就选择了Dance,各人立即展现了自己擅长的项目,成员然宇清唱了由田馥甄演唱的〈小幸运〉,让现场的粉丝惊喜得尖叫声不断。在其后的游戏「Mission Dice」中,骰子上不同的数字对应不同任务,其中一项便是「为了DAY_AND的四个Pose」,在粉丝们的热烈要求下,成员诗润大方展现他的腹肌三秒,粉丝们对这「礼物」非常满意,让现场气氛愈来愈炽热!





首次澳门公演准备充足 与粉丝近距离互动

此次的公演不止是NOWADAYS首次在澳门的演出,原来五位成员也是第一次来澳门,谈到对澳门的印象,成员们表示:「我哋都系第一次嚟澳门,澳门嘅建筑物真系好靓,又有好多美食,希望下次放假嘅时候可以再嚟旅行!」,兴奋道出对澳门的喜爱!难得来到澳门演出,五位成员也学习了中文与现场的粉丝互动,发音非常标准的说出「大家有想我吗?」、「希望大家玩得开心」,可见他们准备非常充足,尽显诚意!NOWADAYS 更为粉丝们准备了签名球作为礼物,在演唱最后一曲时更走到台下与粉丝近距离互动,精心安排的每个环节,都让粉丝们「玩得非常开心」,在NOWADAYS 演唱完最后一曲,各位DAY_AND 纷纷表示不舍,大喊「Encore」!





剧透将会推出新歌

当日NOWADAYS 也向现场的粉丝们剧透了未来的动向,他们将会推出全新的单曲,更在舞台上跳了部分编舞,NOWADAYS表示:「我哋马上会推出新歌Comeback,将会有好好嘅舞台以及不同嘅内容展现俾大家,希望各位可以多多期待!」。在本年四月正式出道后,NOWADAYS 推出了两张单曲专辑及一首数位单曲,成绩相当不俗,第二张EP专辑《NOWHERE》销量已经突破了六万只,出道歌〈Oowee〉更挤进了一位后补,相信未来NOWADAYS 将会带来更多精彩的作品,就让我们一起期待吧!

活动主办:万星国际娱乐文化





-

《2024 NOWADAYS MINI LIVE IN MACAU》歌单

Song # 1: NOW

Song # 2: Oowee

MENT 1

Song # 3: NCT Dream〈Beatbox〉

Event 1: Choice Left or Right

Song # 4: Troublesome(걔 말고 너)

Song # 5: Why Not?

Event 2: Mission Dice

Song # 6: TOMORROW X TOGETHER〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You)

MENT 2

Song # 7: TICKET

Song # 8: Heart vs Head

MENT 3

Song # 9: Rainy day (2024 Remake ver.)

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询,请先联络我们

