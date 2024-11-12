韓國男團NOWADAYS 澳門首唱完滿落幕 成員清唱〈小幸運〉大騷才藝 超近距離與粉絲見面

由炫彬、潤、然宇、振赫、詩潤五位成員組成的韓國男團NOWADAYS 以出道短短七個月的新人之姿，首次在澳門舉行《2024 NOWADAYS MINI LIVE IN MACAU》。五位成員不止演唱了出道至今所有發行的歌曲外，更為粉絲準備了特別舞台，更在遊戲環節中大騷才藝，即場清唱了經典華語歌曲〈小幸運〉，成員詩潤還在粉絲們熱烈的起哄下展現腹肌，為一眾DAY_AND（NOWADAYS粉絲名）們送上既豐富又精彩的見面禮！

青春活潑的舞台表演

以一身秋天裝扮現身的NOWADAYS五位成員，甫一出場便連唱了〈NOW〉與〈OoWee〉兩首歌曲，以活潑又強烈的舞台為這場MINI LIVE 揭開序幕，完全感受到他們想轉遞給粉絲們的力量！提到為什麼選擇這兩首歌作為開場曲時，成員們都表示有特別含義：「〈NOW〉同〈OoWee〉都係收錄喺我哋第一隻單曲專輯入面，我哋今次亦係第一次嚟澳門演出，以呢兩首歌作為開場就最適合不過！」。NOWADAYS隨後更表演了〈TICKET〉、〈Why Not?〉、〈Heart vs Head〉、〈Troublesome（걔 말고 너）〉、〈Rainy day (2024 Remake ver.)〉等歌曲，毫不吝嗇的把所有發行的歌曲都表演給在場的粉絲，讓台下的粉絲大飽耳福！





大玩遊戲展現才藝 成員清唱〈小幸運〉

當日NOWADAYS 不止帶來了精彩的歌舞表演，五位成員更在台上大玩遊戲，即場展現五人的才藝！在「 Choice Left or Right」二選一遊戲中，面對着「Vocal VS Dance」如此困難的問題，實力非常平均的五位成員感覺非常苦惱，最後主唱Line - 炫彬、潤、然宇選擇了Vocal，而振赫、詩潤就選擇了Dance，各人立即展現了自己擅長的項目，成員然宇清唱了由田馥甄演唱的〈小幸運〉，讓現場的粉絲驚喜得尖叫聲不斷。在其後的遊戲「Mission Dice」中，骰子上不同的數字對應不同任務，其中一項便是「為了DAY_AND的四個Pose」，在粉絲們的熱烈要求下，成員詩潤大方展現他的腹肌三秒，粉絲們對這「禮物」非常滿意，讓現場氣氛愈來愈熾熱！





首次澳門公演準備充足 與粉絲近距離互動

此次的公演不止是NOWADAYS首次在澳門的演出，原來五位成員也是第一次來澳門，談到對澳門的印象，成員們表示：「我哋都係第一次嚟澳門，澳門嘅建築物真係好靚，又有好多美食，希望下次放假嘅時候可以再嚟旅行！」，興奮道出對澳門的喜愛！難得來到澳門演出，五位成員也學習了中文與現場的粉絲互動，發音非常標準的說出「大家有想我嗎？」、「希望大家玩得開心」，可見他們準備非常充足，盡顯誠意！NOWADAYS 更為粉絲們準備了簽名球作為禮物，在演唱最後一曲時更走到台下與粉絲近距離互動，精心安排的每個環節，都讓粉絲們「玩得非常開心」，在NOWADAYS 演唱完最後一曲，各位DAY_AND 紛紛表示不捨，大喊「Encore」！





劇透將會推出新歌

當日NOWADAYS 也向現場的粉絲們劇透了未來的動向，他們將會推出全新的單曲，更在舞台上跳了部分編舞，NOWADAYS表示：「我哋馬上會推出新歌Comeback，將會有好好嘅舞台以及不同嘅內容展現俾大家，希望各位可以多多期待！」。在本年四月正式出道後，NOWADAYS 推出了兩張單曲專輯及一首數位單曲，成績相當不俗，第二張EP專輯《NOWHERE》銷量已經突破了六萬隻，出道歌〈Oowee〉更擠進了一位後補，相信未來NOWADAYS 將會帶來更多精彩的作品，就讓我們一起期待吧！

活動主辦：萬星國際娛樂文化





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《2024 NOWADAYS MINI LIVE IN MACAU》歌單

Song # 1: NOW

Song # 2: Oowee

MENT 1

Song # 3: NCT Dream〈Beatbox〉

Event 1: Choice Left or Right

Song # 4: Troublesome（걔 말고 너）

Song # 5: Why Not?

Event 2: Mission Dice

Song # 6: TOMORROW X TOGETHER〈0X1=LOVESONG (I Know I Love You)

MENT 2

Song # 7: TICKET

Song # 8: Heart vs Head

MENT 3

Song # 9: Rainy day (2024 Remake ver.)

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