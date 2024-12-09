《第39届金唱片奖》第二波阵容：SEVENTEEN、aespa、IVE等出席，GFRIEND将带来「出道10周年」纪念舞台

这届的出席名单也是很厉害！好期待大家的表演啊！！

《第39届金唱片奖》将於明年1月4日、1月5日在日本福冈登场，今年的典礼由成始璄、车银优、文佳煐担任主持人，《女神降临》的「神神CP」再次合体，也让许多剧迷相期待！日前公布第一轮出席阵容后，今日（9）也公布第二轮出席阵容。



（＊延伸阅读：《第39届金唱片奖》明年1月登场！首波阵容公开：(G)I-DLE、TXT、LE SSERAFIM、NewJeans等都将出席！）

1月4日（音源部门）：aespa、DAY6、ILLIT



1月5日（专辑部门）：GFRIEND、SEVENTEEN、(G)I-DLE 雨琦、IVE、ENHYPEN、NOWADAYS、izna。



值得一提的是 GFRIEND 在庆祝出道10周年之际，将再次登上《金唱片奖》的舞台，她们不仅超强现场演唱实力，还有以完美配合而闻名的「刀群舞」，时隔四年的完整体舞台也备受关注。SOURCE MUSIC 表示：「GFRIEND 为了给粉丝们和所有人留下特别意义的舞台，决定出演。爲了不辜负粉丝们的等待和应援，将献上精彩的表演，希望大家多多关注和喜爱。」



即将在明年1月迎来出道10周年的 GFRIEND ，因爲想给粉丝们送上珍贵的回忆而重新聚在一起。除了登上《Killing Voice》大展歌喉外，还会有一系列的活动，下月6日先公开新曲音源，13日发行特别专辑《Season of Memories》，18，19日将在奥林匹克大厅举行演唱会。



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