宋再临过世，《拥月》「尚膳」郑殷杓、《打扫吧》裕善等人悼念，朴呼山、洪锡天、李伊自责「对不起」

曾演出综艺《我们结婚了》、主演过《拥抱太阳的月亮》与《先热情地打扫吧》等剧的演员宋再临，昨晚（12日）惊传於家中结束生命，震撼演艺圈，圈内一些友人纷纷发文悼念。

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朴呼山率先发文：「真的要疯了。再临啊……这么开朗的你……真不敢相信……对不起，没能联络你，没能照顾到你，真的对不起。」附图是两人过往的合照，字字句句传达了自责，更令人不舍。



宋再临与郑殷杓曾在《拥抱太阳的月亮》合作过，一个演王李暄（金秀贤 饰）的贴身护卫「金齐云」，一个演照顾王起居的尚膳「衡善」，近几年还不约而同演了《酒鬼都市女人们》和《美男堂》，虽然戏分并未有交集。郑殷杓发了一张白色菊花照还有两张合照，他写：「一路好走……一定要是幸福的旅行。」似乎是回应宋再临IG写下的「开始漫长旅行」。



▼宋再临、金秀贤与郑殷杓《拥月》同场片段



在《我们的甲顺》里，宋再临饰演男主角「许甲窦」，裕善饰演女主角申佳纯（金昭誾 饰）的姐姐「申美纯」；在《先热情地打扫吧》里，宋再临是「崔丹尼尔医生」，裕善是张善杰（尹钧相 饰）的秘书。两人还合作过电影《最后的美好时光》（안녕하세요，Good Morning），裕善IG限时动态写下：「再临啊……太遗憾了……太痛了……ㅠㅠ 千万……要安息……」



▼宋再临与裕善曾在《先热情地打扫吧》、《最后的美好时光》记者会上合影



也和宋在临合作电影《最后的美好时光》的李允智，一样在限时动态黑底白字写下：「不应该那样的……还记得你的纯真，在那里……尽情地活下去吧。」



▼《最后的美好时光》，海报上后排两位即宋在临与李允智



艺人洪锡天和宋在临也有交情，他的发文内容也带著歉疚：「因为再也见不到你的帅气笑容而悲伤……没能好好照顾，没好好打声招呼就要送走，这个状况真的很荒唐……对不起再对不起……没能当个好哥哥，安息吧。」洪锡天后来还转发成限时动态再次表达不舍：「爱你、想你，我的弟弟ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ。」



李伊和宋再临2022年合作Netflix电影《夜叉：浴血谍战》，两人还一起到《第六感3》做客宣传电影。李伊限时动态黑底白字写「对不起再临啊」。



▼《夜叉：浴血谍战》中，两人饰演同为国情院黑色小队的「熙媛」与「在圭」



▼《第六感3》片段



艺人安英美IG也发了白色菊花哀悼：「向故人祈求冥福……」



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