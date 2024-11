太浪漫！BTS防弹少年团JIN举办「旋转木马见面会」，与粉丝相约乐天世界、一对一同乘木马

从未见过这样的粉丝见面会!有生之年能跟本命单独乘坐旋转木马,绝对会记住一辈子啊~~~

BTS防弹少年团队长JIN今日上午在Weverse宣布将举办特别粉丝活动「Merry Run Around」,邀请共50位ARMY参加,以线下面对面签名会的形式进行。

「Merry Run Around」活动地点定为首尔乐天世界冒险乐园的旋转木马举行,将於本月24日在乐天世界开园前以非公开方式进行。 活动中,Jin将和粉丝们逐一乘坐旋转木马,参加活动的粉丝还将获赠乐天世界的自由通行券等礼物。



据悉,JIN亲自选择了活动地点,因为他认为这个地方与新专辑《Happy》的主题「幸福」最为相符。 JIN表示:「希望通过这次不同以往的见面会,为粉丝们留下幸福的回忆。」

Big Hit Music表示,这次见面会是根据JIN的创意设计的,因为是久违的近距离见面机会,JIN希望为粉丝们带去与众不同的体验。

不仅如此,JIN还接连出演了粉丝们亲自推荐的多个综艺节目,说「让ARMY开心是我的职责」,不断展现对粉丝的爱意。



此外,JIN的新专辑《Happy》将於15日下午2点发行,为了近距离与粉丝沟通,还将於16日至17日在首尔奖忠体育馆举行粉丝showcase「Jin 'Happy' Special Stage」,首次带来新曲舞台表演。 不能来到现场的粉丝也不必担心,两天的活动都将同步进行线上直播。

JIN希望通过这张专辑将幸福传递给更多人,收录了共6首歌曲,包含主打歌《Running Wild》及《I'll Be There》《Another Level》《直到抵达你身边》《Heart on the Window》(与Wendy合作)、《思念》等。



