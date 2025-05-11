黄致列升级为创作型歌手带领师弟来台演出 往台下狂丢「原味毛巾」引发粉丝暴动!

活跃於许多歌唱节目的韩国歌手黄致列，不只歌唱实力坚强，时隔6年再度发表韩语正规专辑《All Of Me》，包办整张专辑作词和其中两首歌的作曲，正式晋升为创作实力派歌手。他在5月10日、11日接连两天於台北Legacy Max 信义剧场举办《2025 黄致列 Hwang Chi Yeul CONCERT in TAIPEI》演唱会，更细心安排两场演出不同的歌单，希望与粉丝们度过特别的母亲节。

黄致列以一身黑色制服造型西装登场，接连带来许多新专辑歌曲，虽然是演唱会，但黄致列更希望能与粉丝们互动，於是他在歌曲空档时常Cue粉丝到台前，一下子递水给粉丝喝，一下子与粉丝们玩起自拍，让粉丝们尖叫声不断。中文程度非常好的黄致列，在歌曲空档也都尽量使用中文跟大家聊天，还说自己来到台北似乎变胖了，还推荐特地飞来看演唱会的外国粉丝们记得要到台湾夜市逛逛，接著他更把自己擦过汗的毛巾送给台下粉丝们，让尖叫声几乎掀翻屋顶，虽然知道大家抢著收藏他的原味毛巾，他也不忘叮咛粉丝「要洗过才能用喔！」接著又连续丢了三条下台。



黄致列也一如往常为大家带来中文歌曲，今日为大家准备了「小幸运」「老鼠爱大米」「斑马斑马」「我们不一样」等等歌曲，发音标准已不足为奇，接下来黄致列更介绍特别来宾，也就是同公司的师弟歌手金昌渊，金昌渊唱起中文歌曲也不含糊，歌唱技巧更是不输黄致列，是值得关注的新星。下半场黄致列更是带来许多快歌，又开始汗如雨下，宠粉的他还担心后排粉丝没有机会拿到他丢的毛巾，更是亲自走下台来丢送给后排区域的粉丝们，可说是非常宠粉。



黄致列曾在韩国节目《不朽的名曲2 》中献唱韩国资深创作歌手金章勋的歌曲「Honey」，而他也将这首歌原汁原味搬来台北演唱会的舞台，向前辈致敬，没想到正当全场为他的演出喝采时，他竟然自曝唱错歌词，还说「因为太专注，汗流到眼睛里，结果唱错歌词」还不好意思不断跟大家道歉，坚持一定要修正，於是又从「Honey」副歌再重唱一次，终於满意。最后段落粉丝大喊著黄致列的名字，於是他便直接下台绕场发糖果给粉丝们，让全场再度充满了尖叫声。



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